Eishockey WM: Deutschland vs. Norwegen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem gestrigen WM-Start sind die deutschen Eishockeyspieler am 2. Gruppenspieltag heute gegen Norwegen im Einsatz. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Mit einem 9:4-Sieg gegen Italien ist das DEB-Team gestern in die Eishockey Weltmeisterschaft 2021 gestartet. In Lettland folgt darauf heute bereits der zweite Spieltag in der Gruppe B. Die Deutschen müssen gegen Norwegen ran.

Bereits bei der vergangenen Weltmeisterschaft 2018 in Dänemark duellierten sich die heutigen Kontrahenten. Die Norweger entschieden das Duell dabei mit 5:4 nach Penaltyschießen für sich. Beide Mannschaften schafften es im Endeffekt nicht in die Finalrunde (Viertelfinale).

© imago images Mit Leon Draisaitl fehlt den Deutschen bei der WM ein absoluter Superstar.

Eishockey WM: Deutschland vs. Norwegen heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Deutschland und Norwegen geht am heutigen Samstag, den 22. Mai, um 11.15 Uhr deutscher Zeit in der Arena Riga (Riga) über die Bühne.

Parallel dazu treffen zeitgleich in der Gruppe A Dänemark und Schweden aufeinander.

Eishockey WM: Deutschland vs. Norwegen heute live im Free-TV

So wie für alle Spiele mit deutscher Beteiligung ist auch heute Sport1 für die Übertragung von Deutschland gegen Norwegen im Free-TV verantwortlich. Um 11 Uhr startet die Vorberichterstattung. Für Euch dabei im Einsatz sind:

Moderatorin: Laura Papendick

Kommentator: Basti Schwele

Experte: Basti Schwele

Eishockey WM: Deutschland vs. Norwegen heute live im Livestream

Nicht nur im TV, sondern auch im Livestream zeigt Sport1 die Partie gegen Norwegen. Dieser ist kostenlos aufrufbar.

Eishockey WM: Deutschland vs. Norwegen heute im Liveticker

Aber auch bei SPOX im Liveticker könnt Ihr das Gruppenspiel des DEB-Teams gegen Norwegen heute live verfolgen. Mit dem Liveticker verpasst Ihr auch nichts Wichtiges.

Hier geht's zum Liveticker: Deutschland vs. Norwegen.

Eishockey WM: Deutschlands Gruppe B im Überblick

Rang Mannschaft Spiele S OTS OTN N Tore Punkte 1. Deutschland 1 1 0 0 0 9:4 3 2. Lettland 1 1 0 0 0 2:0 3 3. Finnland 0 0 0 0 0 0:0 0 4. USA 0 0 0 0 0 0:0 0 5. Norwegen 0 0 0 0 0 0:0 0 6. Kasachstan 0 0 0 0 0 0:0 0 7. Kanada 1 0 0 0 1 0:2 0 8. Italien 1 0 0 0 1 4:9 0

Eishockey WM: Der komplette Spielplan der Gruppe B im Überblick

Nach Norwegen folgen dann Spiele gegen Kanada, Kasachstan, Finnland und die USA, ehe das Spiel gegen den Gastgeber Lettland die Gruppenphase für Deutschland beendet.