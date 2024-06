"Ein lautes, extrovertiertes Arschloch: Jan Ulrich schildert seinen Drogenabsturz - samt einer Sporttasche voller Geld an der sich jeder bedienen durfte

"Ich war nicht bereit, mich mit meiner Vergangenheit und meinen Fehlern auseinanderzusetzen. Ich sah mich immer noch als Opfer der Umstände", erklärt Ullrich in seinem neuen Buch, aus dem die Bild-Zeitung Auszüge bereits vorzeitig veröffentlichte, über die Zeit nach seinem Doping-Skandal in den späten 2000er Jahren. Anstatt diese Themen zu verarbeiten, griff er zunächst zu Alkohol - und später auch zu Drogen.

"Ich verfiel in eine tiefe Depression. Und irgendwann griff ich nicht mehr bloß zum Alkohol, um die Leere in mir auszufüllen. Ich griff auch zu Kokain", gibt Ullrich zu. Zunächst sei das immer heimlich in seinem Keller passiert, doch eines Tages erwischte ihn Ehefrau Sara Ullrich, fand ein kleines Tütchen "mit weißem Pulver" und konfrontierte ihn.

Es folgte eine Therapie, ein Rückfall - und ein Umzug mit der Familie nach Mallorca. Doch auch auf Mittelmeerinsel kommt der Ex-Radsportler nicht vom Kokain los und so folgte die Trennung. "Sara konnte nicht mehr. Sie musste sich einen Schutzpanzer um ihr Herz bauen", sieht Ullrich die Situation im Nachhinein ein, "wenn sie jetzt nicht gehen würde, würde sie zerbrechen."