"Er wird da sein, gesund und motiviert": Titelverteidiger Jonas Vingegaard startet bei der Tour de France

Hinter Vingegaard, dem Toursieger von 2022 und 2023, liegt eine wochenlange Reha. Neben einer Schlüsselbeinfraktur hatte er sich mehrere Rippenbrüche zugezogen. Zudem erlitt Vingegaard eine Lungenquetschung sowie einen Pneumothorax. Es war der bislang größte gesundheitliche Rückschlag in der Karriere des Überfliegers. Das Krankenhaus in Vitoria-Gasteiz hatte er nach zwölf Tagen Aufenthalt verlassen, seit Mai trainierte er intensiv, vor allem in der Höhe.

Als erster Indikator für Vingegaards tatsächliches Leistungsvermögen wird die Auftaktetappe dienen. Das 206 km lange Teilstück nach Rimini hat es in sich, sieben Bergwertungen der zweiten und dritten Kategorie sind zu überwinden. Spätestens am vierten Tag, wenn es über den mythischen Col du Galibier geht, wird jede Schwäche bestraft.

Die von Vingegaard produzierten Trainingswerte dürften überzeugend gewesen sein. Denn Vingegaard, das hatte Sportdirektor Frans Maassen betont, werde nur antreten, wenn "er zu 100 Prozent fit ist, wenn die Tour beginnt. Ich glaube nicht, dass er antreten wird, wenn es um die Top 10 geht."