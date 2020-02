Biathlon-WM in Antholz, Single-Mixed-Staffel: Wo kann ich das Rennen im TV & Livestream sehen?

Die Biathlon-WM 2020 wird am heutigen Donnerstag mit der Single-Mixed-Staffel (15.15 Uhr live im Eurosport-Channel auf DAZN und im LIVETICKER) fortgesetzt. Für Österreich gehen Simon Eder und Lisa Hauser mit realistischen Medaillenchancen ins Rennen.

Nach der sensationellen Bronze-Medaille durch Dominik Landertinger im Einzel feierte die ÖSV-Team die erste Medaille bei dieser Weltmeisterschaft. Die Leistung kam deshalb so unerwartet, weil die aktuelle Saison bislang überhaupt nicht nach Wunsch verlaufen ist. Am Donnerstag bietet sich gleich die nächste realistische Medaillenchance.

Biathlon-WM: Single-Mixed-Staffel live im TV und Livestream

Eurosport zeigt alle Rennen der Biathlon-Weltmeisterschaft 2020 in Antholz live. Mit einem DAZN-Abo gibt es die Möglichkeit, die Rennen im Stream von Eurosport 1 live zu schauen.

DAZN hat außerdem jede Menge Spitzenfußball (Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Serie A), US-Sport und Kampfsport im Angebot.

Im Free-TV könnt Ihr in Österreich im ORF live beim Einzelrennen sein. In Deutschland kümmert sich die ARD um die Berichterstattung zum Rennen. Auch dort gibt es einen Livestream. Die Übertragung beginnt um 14.10 Uhr.

Single-Mixed-Staffel: Wie funktioniert der Modus?

In der Single-Mixed-Staffel treten pro Nation jeweils nur ein Mann und eine Frau an. Die Schieß- und Nachladeregeln sind dieselben wie in der normalen Staffel, die Strafrunde ist allerdings nur 75 Meter lang. Zudem ist der Laufmodus deutlich anders als in den anderen Staffelwettbewerben.

Die Laufdistanz beträgt insgesamt 13,5 Kilometer. Die Frauen beginnen das Rennen, laufen 1,5 km, schießen liegend, laufen erneut 1,5 km und übergeben nach dem folgenden Stehendschießen direkt an ihren männlichen Teamkameraden. Dieser läuft ebenfalls zweimal 1,5 km und schießt zweimal, ehe er zurück an die Frau übergibt. Daraufhin wird der Ablauf einmal wiederholt, nach dem letzten Stehendschießen muss der Mann eine Schlussrunde von 1,5 km laufen.

Biathlon-WM 2020: Zeitplan, Wettkämpfe, Termine

Nach der Single-Mixed gibt es am Freitag einen Ruhetag. Am Samstag folgen die Staffeln, am Sonntag die Massenstarts.