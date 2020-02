Biathlon-WM: Dominik Landertinger holt Bronze im Einzel

Dominik Landertinger hat am Mittwoch überraschend für die erste ÖSV-Medaille bei der Biathlon-WM 2020 in Antholz gesorgt. Der 31-Jährige belegte im Einzel über 20 Kilometer den dritten Platz und holte damit Bronze. Dabei vergab er mit einem Fehlschuss beim allerletzten Abzug gar eine bessere Platzierung.

Mit einem Fehlschuss und der damit verbundenen Strafminute belegte Landertinger aber mit 1:22,1 Minuten Rückstand auf Sieger Martin Fourcade (1) Platz drei. Silber ging an Johannes Tinges Bö (+57,0), der sich zwei Schießfehler leistete.

Landertinger sorgte mit einer überragenden Schlussrunde dafür, dass er sich noch vor Jakov Fak schob. Der Slowene lag nach dem vierten Schießen noch vor Landertinger, dieser nahm seinem Kontrahenten auf den letzten fünf Kilometern allerdings satte 26 Sekunden ab.

"Es war sehr angenehm, heute mit einer früheren Startnummer ins Rennen zu gehen", sagte Landertinger nach dem Rennen gegenüber Eurosport. Einsetzender Schneefall machten die Loipe für spätere Starter langsam, davon betroffen war etwa Simon Eder.

Aufgrund langwieriger Probleme nach einer Bandscheibenoperation kommt die insgesamt fünfte WM-Medaille für Landertinger ähnlich unerwartet wie seine Bronzene 2018 bei Olympia ebenfalls über 20 km. Im bisherigen Saisonverlauf war er im Weltcup noch nie unter den besten 20 gelandet, bei den Weltmeisterschaften davor in zwei Bewerben nicht in den Top 30.

Für Landertinger war es die neunte Medaille bei Großereignissen, die fünfte bei einer Biathlon-WM. In Pyeongchang 2009 krönte er sich zum Weltmeister im Massenstart, dazu gewann er Silber mit der Staffel. In Oslo 2016 holte er ebenfalls Silber im Einzel, bei der Heim-WM in Hochfilzen 2017 reichte es für Bronze in der Staffel.



Medaillenspiegel bei der Biathlon-WM 2020 in Antholz

Nach dem Erfolg von Dominik Landertinger ist Österreich nun im Medaillenspiegel vertreten. Der Stand nach sieben von zwölf Entscheidungen:

Platz Nation Gold Silber Bronze 1 Norwegen 2 2 2 2 Frankreich 2 1 1 3 Italien 2 1 0 4 Russland 1 0 1 5 Deutschland 0 2 0 6 USA 0 1 0 7 Tschechien 0 0 2 8 Österreich 0 0 1

