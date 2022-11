Absage an Rapid! Sturm Graz vermeldet Vertragsverlängerung mit Andreas Schicker

Der SK Sturm und Andreas Schicker haben den Gerüchten um einen potenziellen Wechsel zu Rapid Wien ein Ende bereitet. Der Geschäftsführer Sport der Grazer verlängert seinen Vertrag in der Steiermark vorzeitig.

Über Tage hielten sich die Gerüchte um Sturm-Sportchef Andreas Schicker und Rapid Wien hartnäckig. Am Montagabend beenden die Grazer die Spekulationen. Schicker verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2026. Der gebürtige Obersteirer, der bereits seit 2018 im Verein tätig ist und 2020 als Sportchef übernahm, wird also weiterhin die sportliche Geschicke der Schwarz-Weißen leiten.

"Ich habe immer wieder betont, dass mein Weg beim SK Sturm noch nicht zu Ende ist. Die hervorragende Zusammenarbeit mit Christian Ilzer und seinem gesamten Trainerteam, der Mannschaft sowie mit dem Vorstand und dem Präsidenten macht unglaublichen Spaß und ist auch deswegen erfolgreich, weil nach wie vor alle an einem Strang ziehen. Ich fühle mich extrem wohl in der Steiermark und beim SK Sturm", so Schicker in einer Aussendung.

Schicker weiter: "Vor zweieinhalb Jahren hatten wir einen Dreijahresplan ausgegeben - auch wenn wir diesem Plan schnell voraus waren, geht der Pfeil der Entwicklung weiterhin nach oben, die Mannschaft und der Verein entwickeln sich beständig weiter und hat das vorhandene Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Der SK Sturm befindet sich auf einem spannenden und herausforderndem Weg, den ich weiterhin mitgestalten möchte. Gemeinsam haben wir nach wie vor große Ziele, wir werden hart dafür arbeiten, diese auch zu erreichen."

Christian Jauk: "Ein deutliches Zeichen für den SK Sturm"

Auch Sturm-Präsident Christian Jauk äußerte sich zum neuen Deal: "Als wir 2020 mit Andreas Schicker einem jungen Mann aus unseren eigenen Reihen unser Vertrauen ausgesprochen haben, gehörte auch eine Portion Mut dazu. Jetzt wissen wir selbstverständlich, dass wir mit dem Andi einen absoluten Goldgriff getätigt haben. Der junge Weg des SK Sturm, die sportlichen Erfolge der letzten Jahre, die Transfers in einer für Sturm völlig neuen Größenordnung sowie der damit einhergehende wirtschaftliche Erfolg - all diese Dinge sind unglaublich eng mit dem Namen Andreas Schicker verbunden."

Die vorzeitige Verlängerung von Schickers Vertrag sei "ein deutliches Zeichen für den SK Sturm", so Jauk. Wenige Tage zuvor zweifelte bereits Sturm-Coach Christian Ilzer einen Schicker-Wechsel nach Wien an. "Gerade jetzt innerhalb von Österreich zu wechseln, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wir haben uns als Nummer zwei in Österreich etabliert, ich glaube keiner von uns hat den Plan, innerhalb von Österreich irgendwohin zu wechseln", so Ilzer, der mit seiner Prognose recht behalten sollte.