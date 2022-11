Gerücht: Rapid Wien lässt bei Sturm-Sportchef Andreas Schicker nicht locker

Die Gerüchte um Rapid Wien und Andreas Schicker halten sich hartnäckig. Die Hütteldorfer sollen bei dem Sportchef des SK Sturm nicht lockerlassen.

Am Donnerstag gab das neue Rapid-Präsidium in spe Einblicke in die Zukunft der Grün-Weißen. Dabei wurde auch die Zukunft des neuen Geschäftsführer Sports besprochen.

Sollte Zoran Barisic wirklich Trainer bleiben, ist dieser Posten vakant. Der neue Sportchef wird nicht Steffen Hofmann heißen - die Rapid-Legende hat laut Alexander Wrabetz und Michael Hatz aktuell keine Ambitionen für diesen Posten.

Glaubt man der Kronen Zeitung, hat man sich bei Rapid auf Andreas Schicker vom SK Sturm geeinigt - er soll der Favorit für den Sportchef-Job in Hütteldorf sein. Rapid soll nicht locker lassen - "ohne Zeitdruck", wie es heißt. Mit ihm soll im nächsten Sommer der Neustart beginnen. In Wien sollen größere finanzielle Rahmenbedingungen für Schicker sprechen - dort hätte er "alle Möglichkeiten".

Schicker: "Gerüchte bringen etwas Unruhe rein"

Im Kurier-Podcast "Nachspielzeit" äußerte sich Schicker zuletzt noch einmal zu den Gerüchten: "Es hat keine Gespräche mit Rapid gegeben, ich habe mich nicht damit beschäftigt."

Auf die Frage, ob er einen Wechsel zu Rapid in naher Zukunft ausschließen könne, erklärte Schicker: "Im Fußball ist es so, dass man Dinge, die weiter in der Zukunft liegen, nicht ausschließen kann. Ich fühle mich bei Sturm Graz sehr, sehr wohl und der Pfeil zeigt nach oben."

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Nachsatz: "Solche Gerüchte bringen immer etwas Unruhe rein, aber das ist normal und gehört zum Geschäft dazu."