Ilzer glaubt nicht an Schicker-Wechsel zu Rapid: "Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen"

Die Gerüchte um Andreas Schicker und Rapid Wien flauen nicht ab. Sturm-Präsident Christian Jauk will sich nicht äußern, Trainer Christian Ilzer glaubt nicht daran.

Dass der SK Rapid Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker loseisen will, ist kein Geheimnis mehr. Der erfolgreiche Sportchef soll Zählbares aus dem 30-Millionen-Euro-Budget der Hütteldorfer herausholen - rund dreimal so viel Geld, wie Schicker in der Steiermark zur Verfügung steht.

In Graz hofft man auf einen Verbleib Schickers, der mit einem Vertrag bis Sommer 2024 ausgestattet ist. Eine klare Kante ist aus dem Präsidium aber nicht zu hören. "Ich habe von dem Rapid-Gerücht mehr aus der Zeitung gelesen. In solchen Situationen bleibe ich bei meiner Linie: Es macht wenig Sinn, hier einen Kommentar abzugeben", so Sturm-Präsident Christian Jauk bei Sky zu den Spekulationen.

Etwas deutlicher äußerte sich Sturm-Coach Christian Ilzer, der kongeniale Partner Schickers. "Ich kenne den Andi mittlerweile sehr gut. Ich denke, eines ist klar: Gerade jetzt innerhalb von Österreich zu wechseln, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das ist aber nur meine persönliche Einschätzung", so Ilzer.

Ilzer: "Ewig zusammenarbeiten? Wird es leider nicht spielen"

"Aber da müsst ihr ihn schon selber fragen. Wir sind Profis. Wir geben keine Treuebeschwörungen ab. Aber jeder weiß, wie wir arbeiten, wie verbunden wir beide sind. Aber dass wir ewig zusammenarbeiten, das wird sich halt wahrscheinlich leider nicht spielen."

Das grundsätzliche Interesse an Schicker wundert Ilzer aber nicht, man müsse "nur seine Arbeit betrachten, klar weckt das Interesse, er hat einen enormen Beitrag dazu geleistet, wie Sturm sich entwickelt hat". Die Zusammenarbeit mit Schicker sei "überragend", so Ilzer, "da ist alles sehr stimmig, wir haben uns als Nummer zwei in Österreich etabliert, ich glaube keiner von uns hat den Plan, innerhalb von Österreich irgendwohin zu wechseln", will Ilzer nichts von einem Abschied zur Konkurrenz wissen.

Und Schicker selbst? Der wiegelte ab, ließ sich aber auch kein klares Dementi entlocken: "Es hat sich null geändert, das ist ein Gerücht. Es gab noch keinen Kontakt und ich fühle mich sehr wohl in der Steiermark."