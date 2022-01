Sturm Graz vermeldet Verkauf von Kelvin Yeboah: "Rekordtransfer bestätigt unseren Weg"

Kelvin Yeboah verlässt den SK Sturm Graz und wechselt in seine italienische Heimat. Der 21-jährige Stürmer trägt ab sofort das Trikot von Serie A-Klub FC Genua. Das vermeldeten die Steirer am Samstagabend.

Der 21-jährige Yeboah, der im Februar 2021 für rund 500.000 Euro von WSG Tirol nach Graz wechselte, erzielte für den SK Sturm in allen Bewerben der laufenden Saison 14 Tore in 28 Partien. Dazu bereitete er acht Tore vor.

Die Ablösesumme soll rund 6,5 Millionen Euro plus weitere Bonuszahlungen betragen. Damit pulverisiert Sturm alle internen Transferrekorde. Der bisher teuerste Abgang ist Mario Haas mit rund 3,12 Millionen Euro nach Straßburg. Für Dario Maresic (Reims) und Uros Matic (Kopenhagen) wurden drei Millionen Euro lukriert.

"Natürlich hätten wir Kelvin sportlich sehr gerne noch länger in Schwarz-Weiß gesehen, aber bei diesem Transfer überwiegt für alle Seiten das Positive. Ich bin mir sicher, dass er eine große Zukunft vor sich hat und in der Serie A voll durchstarten kann", sagt Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker.

"Es ist unser eingeschlagener Weg junge Spieler weiterzuentwickeln und dies ist unserem Trainerteam bei Kelvin auch hervorragend gelungen. Wir haben den Markt natürlich parallel immer im Auge und haben ein klares Anforderungsprofil für die Stürmerposition", so Schicker.

In Genua trifft Yeboah auf Coach Andriy Shevchenko - mit seinen Toren soll der italienische U21-Teamstürmer den Abstieg aus der Serie A verhindern. Der Traditionsklub liegt lediglich auf dem 19. Tabellenplatz.

Christian Ilzer: "Kelvin war für Sturm ein Volltreffer"

"Kelvins Abgang ist selbstverständlich ein sportlicher Verlust für uns und ich hätte seine Qualitäten sehr gerne weiter in Graz gesehen. Kelvin war für Sturm Graz ein Volltreffer. Ich wünsche ihm das Beste und bin überzeugt, dass er auch beim FC Genua regelmäßig seinen Espresso trinken wird", sagt Sturm-Trainer Christian Ilzer zum Abschied.

Auch Präsident Christian Jauk äußert sich: "Schön, dass unser Weg auch über einen Rekordtransfer bestätigt wird. Der Zeitpunkt Kelvin zu holen war durchaus mutig. Umso größer ist die Freude wenn es gelingt, unseren SK Sturm weiterzuentwickeln. Ich bedanke mich bei Kelvin für seinen Einsatz und wünsche ihm alles Gute in einer der größten Fußballligen der Welt."

Laut Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich war der Transfer ein "Kraftakt". "Dieser Transfer ermöglicht dem gesamten Verein eine sehr gute Weiterentwicklung. Wir haben zahlreiche Projekte in der Schublade, die auf Umsetzung warten und wir werden versuchen mit den neuen Möglichkeiten den SK Sturm in mehreren Bereichen auf die nächste Stufe zu heben", so Tebbich.