Sturm Graz verkauft Kelvin Yeboah offenbar an Genua CFC

Sturm Graz verliert offenbar Top-Stürmer Kelvin Yeboah: Wie der italienische Reporter Gianluca Di Marzio berichtet, steht ein Wechsel zu Genua CFC vor dem Abschluss.

Geht es nach Gianluca Di Marzio, ist der Deal abgeschlossen. Kelvin Yeboah soll zu Genua CFC in die Serie A wechseln. Die kolportierte Ablösesumme: Satte 6,5 Millionen Euro. Damit würde Sturm alle internen Transferrekorde pulverisieren.

Der bisher teuerste Abgang ist Mario Haas mit rund 3,12 Millionen Euro nach Straßburg. Für Dario Maresic (Reims) und Uros Matic (Kopenhagen) wurden drei Millionen Euro lukriert.

Schon "in den nächsten Stunden" wird der italienische U21-Teamstürmer in Genua zum Medizincheck erwartet. Der Traditionsklub, gecoacht von Milan-Legende Andriy Shevchenko, liegt in der Serie-A-Tabelle auf dem 19. Tabellenplatz und ist in akuter Abstiegsgefahr. Zu den prominentesten Kaderspielern zählen Goran Pandev, Mattia Destro und Valon Behrami.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Der 21-jährige Yeboah erzielte für den SK Sturm in allen Bewerben der laufenden Saison 14 Tore in 28 Partien. Dazu bereitete er acht Tore vor.