Fotos geleakt: Sturm-Angreifer Kelvin Yeboah in Genua gelandet

Jetzt kann es schnell gehen: Sturm-Graz-Angreifer Kelvin Yeboah wurde bereits am Flughafen in Genua gesichtet. Der Wechsel könnte noch am Wochenende über die Bühne gehen.

Am Freitag berichtete der italienische Reporter Gianluca Di Marzio, dass der Transfer von Sturm-Angreifer Kelvin Yeboah zu Genua CFC beschlossene Sache sei.

Nun kommt weiter Schwung in den Deal: Der 21-Jährige wurde bereits am Flughafen gesichtet. Noch am Samstag soll der Medizincheck erfolgen.

Kolportiert wird eine Ablösesumme von 6,5 Millionen Euro. Das würde den Transferrekord der Grazer völlig in den Schatten stellen. Diesen hält Mario Haas mit seinem Wechsel nach Straßburg um rund 3,1 Millionen Euro.

In Genua würde Yeboah auf Coach Andriy Shevchenko treffen - mit seinen Toren soll der italienische U21-Teamstürmer den Abstieg aus der Serie A verhindern. Der Traditionsklub liegt lediglich auf dem 19. Tabellenplatz.