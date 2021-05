SK Rapid fixiert erste Testspielgegner

Seit Pfingstsonntag weilt die Profimannschaft des SK Rapid mit wenigen Ausnahmen (U21-Teamspieler) im Frühsommer-Urlaub. Schon in zwei Wochen aber bittet Cheftrainer Dietmar Kühbauer seine Mannschaft zum Trainingsauftakt. Nun wurden die ersten Testspielgegner fixiert.

Der Trainingsauftakt steigt am Montag, 14. Juni um 15:00 Uhr am Gelände des Allianz Stadions. Die darauffolgenden beiden Tage stehen die diversen sportmedizinischen und leistungsdiagnostischen Untersuchungen auf dem Programm.

Am 15. Juni erfolgt zudem die Auslosung für die zweite Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League, an der der SK Rapid am 20./21. bzw. 27./28. Juli teilnehmen wird.

Das diesjährige Trainingslager ist dann vom 26. Juni bis 3. Juli in Bad Tatzmannsdorf angesetzt, wo Ercan Kara & Co im Avita Resort untergebracht sein werden.

Die geplanten Testspieltermine

Samstag, 26. Juni um 17:00 Uhr: SK Rapid vs SV Lafnitz im Stadion Rohrbach an der Lafnitz

Mittwoch, 30. Juni um 18:00 Uhr: SK Rapid vs SV Oberwart im Informstadion Oberwart

Samstag, 3. Juli: Gegner und genauer Spielort noch offen

Samstag, 10. Juli um 18:30 Uhr: SK Rapid vs FC Kopenhagen im Allianz Stadion

Die ersten nationalen Pflichtspiele stehen dann zwischen 16. und 18. Juli (ÖFB Cup) sowie 23. und 25. Juli (Bundesliga) am Programm.