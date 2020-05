"Es ist schlimm": Causa LASK macht Red Bull Salzburg fassungslos

Am Tag nach dem Bekanntwerden der Affäre rund um die Trainings-Videos des LASK hat sich Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund "geladen" präsentiert. "Gestern war ein trauriger Tag für den österreichischen Fußball. Es ist schlimm, sich mit so einem Thema auseinandersetzen zu müssen", sagte der 42-Jährige. Er sah ein schweres Foul des Titelkonkurrenten, der drei Punkte vor den "Bullen" liegt.

Die heimische Fußballwelt sei klein, und so habe es bereits einige Tage lang Gerüchte gegeben, dass der LASK Mannschaftstraining absolviert, erklärte Freund am Rande des ersten Mannschaftstrainings seiner Mannschaft am Freitagvormittag. Er habe das allerdings bis am Donnerstag nicht wahrhaben wollen, umso schockierter sei er nach dem Auftauchen des Videos gewesen.

Besonders ärgere ihn das, weil es von allen Vereinen in dieser schwierigen Phase einen Schulterschluss gegeben habe und ein Konzept für das Fortfahren der Liga erarbeitet wurde. Die Bundesliga habe hier Verantwortung für alle Mannschaftssportarten oder auch den Nachwuchs. "Da verstehe ich überhaupt nicht, wie man sich der Verantwortung nicht bewusst sein kann", sagt Freund. Der Wettbewerbsvorteil sei ganz klar, weil Mannschaftstraining etwas ganz anderes ist. "Das ist normaler Fußball."

Freund: Keine Entschuldigung? "Jeder soll sich eigenes Bild machen"

Trainings-Gate beim LASK: Reaktionen zum Video der Linzer © GEPA 1/18 Der LASK dürfte gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung verstoßen haben. Der Bundesliga wurde ein Video übermittelt, das die Linzer beim Mannschaftstraining zeigen soll, obwohl dies erst mit 15. Mai erlaubt ist. Ein Verfahren wurde eingeleitet. © LASK 2/18 Umittelbar vor der Aussendung der Bundesliga teilte der LASK mit, dass von maskierten Männern Überwachungskameras auf dem Gelände der Raiffeisen-Arena installiert wurden. Die Oberösterreicher witterten "Wirtschaftsspionage". © GEPA 3/18 In einer gemeinsamen Aussendung der elf anderen Bundesliga-Vereine hagelte es vernichtende Kritik an der Vorgehensweise der Linzer. SPOX zeigt die Reaktionen der Bundesliga-Klubs auf "Trainings-Gate". © GEPA 4/18 Stephan Reiter (Red Bull Salzburg): "Wir sind schockiert und fassungslos. Seit vielen Monaten arbeiten wir gemeinsam so hart an Perspektiven. Offensichtlich sind sich nicht alle Klubs und Personen dieser großen Verantwortung bewusst." © GEPA 5/18 Christoph Peschek (SK Rapid): "Der österreichische Fußball befindet sich in einem Überlebenskampf. Daher ist es umso bedauerlicher, dass ein Mitglied alle Vorgaben der Behörden buchstäblich mit Füßen tritt. Das darf auch nicht ohne Konsequenzen bleiben." © GEPA 6/18 Peter Stöger & Markus Kraetschmer (Austria Wien): "Mit solchen fatalen Aktionen wird der extreme Einsatz der vergangenen Wochen torpediert. Das ist jedenfalls pures Gift für unsere Bemühungen und einfach nur disziplinlos und egoistisch." © GEPA 7/18 Thomas Tebbich (SK Sturm): "Sollte sich ein Verein in wesentlichen Punkten nicht an die Spielregeln halten, ist das unter Bedachtnahme dessen, was derzeit alles am Spiel steht, schlichtweg nicht zu akzeptieren." © GEPA 8/18 Erich Korherr (TSV Hartberg): "So etwas nicht zu akzeptieren. Unsere Intention ist es, die sehr gut ausgearbeiteten Vorgaben der Bundesregierung einzuhalten und mit bestem Wissen Gewissen sowie vollstem Einsatz umzusetzen." © GEPA 9/18 Andreas Blumauer (SKN): „Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, ist dieses Verhalten entschieden abzulehnen. Wir haben in den letzten Wochen sehr hart daran gearbeitet, um auf den Rasen zurückzukehren." © GEPA 10/18 Christoph Längle (Altach): "Leider hat ein Club das Vertrauen missbraucht und die Fairplay-Regeln mit Füßen getreten. Die dabei entstandenen Bilder machen uns sehr wütend, weil der Fußball dadurch großen Schaden nimmt." © GEPA 11/18 Stefan Köck (WSG Tirol): "Es ist bedauerlich, wenn enorme Bemühungen aller Beteiligten konterkariert und hintergangen werden. Von einer derartigen Vorgehensweise distanzieren wir uns als WSG Tirol in aller Deutlichkeit und Entschiedenheit." © GEPA 12/18 Philip Thonhauser (Admira): "Die Vorkommnisse haben uns zutiefst erschüttert und lassen uns sprachlos zurück. Der FC Flyeralarm Admira behält sich für alle Eventualitäten sämtliche rechtliche Schritte vor." © GEPA 13/18 WAC-Stellungnahme: "Der WAC distanziert sich mit aller Schärfe von diesem Verhalten und wird auch weiterhin die Vorgaben der Regierung strikt einhalten. Die verantwortungsvolle und sichere Fortführung der Bundesliga hat weiterhin oberste Priorität" © GEPA 14/18 SVM-Stellungnahme: "Sollte sich der vorliegende Verdacht bestätigen, distanzieren wir uns als SV Mattersburg mit aller Schärfe von diesem Verhalten. . Wir alle sind uns der großen Verantwortung und besonderen Vorbildwirkung bewusst." © GEPA 15/18 Leo Windtner (ÖFB-Präsident): "Sollten die Vorwürfe zutreffen, muss man mit voller Schärfe entgegentreten. Mit einem solchen Verhalten würden alle Bemühungen der letzten Woche, Fußball-Österreich eine neue Perspektive zu geben, konterkariert." © GEPA 16/18 Liga-Vorstand Christian Ebenbauer: "Aus meiner Sicht ist der Neustart nicht gefährdet. Wenn sich die Vorwürfe bestätigen, ist es völlig klar, dass das Verhalten nicht zu akzeptieren ist und es Sanktionen geben muss." © GEPA 17/18 Am Donnerstagabend meldete sich auch der LASK zu Wort. "Weil für uns die Gesundheit an erster Stelle steht, wurden die Intervalle der Tests bewusst kurzgehalten! Daher ist ein Ansteckungsrisiko im Rahmen unseres Trainings de facto ausgeschlossen." © GEPA 18/18 "Vielmehr ist festzuhalten, dass die Maßnahmen des LASK nachweislich strenger sind als für den freien Trainingsbetrieb vorgeschrieben . Wir nehmen die Nichteinhaltung der Abstandsregeln zur Kenntnis und werden mit der Bundesliga kooperieren."

Einen Kontakt zwischen den beiden Konkurrenten habe es seit Donnerstag nicht gegeben. Man hoffe in Salzburg, dass alles ans Tageslicht kommt und die Sache keine Auswirkung auf die Liga hat. Über eine fehlende Entschuldigung im Statement des LASK "soll sich jeder sein eigenes Bild machen".

Eine extra Motivation für den Titelkampf sei die Causa laut Freund aber nicht, man wolle sowieso auf sportlichem Wege Meister werden. Vor der Wiederaufnahme der Liga nach der Corona-Zwangspause am 2. Juni liegt Salzburg drei Punkte hinter dem LASK, der die Chance auf den ersten Meistertitel seit 1965 hat.

Am Donnerstag war der Liga ein Video übermittelt worden, in dem der LASK offenbar ein eigentlich erst ab Freitag erlaubtes Mannschaftstraining abhielt. Die Liga hatte daraufhin ein Verfahren gegen die Linzer eingeleitet. Der Strafrahmen wegen eines möglichen Verstoßes gegen den Grundgedanken des Fairplay reicht von einer Ermahnung über eine Geldstrafe und Punkteabzüge bis zu einem Zwangsabstieg und einem Ausschluss aus dem ÖFB.

Die kommende Runde der Meistergruppe