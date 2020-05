Unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Red Bull Salzburg testet gegen WSG Tirol

In Hinblick auf das Cup-Finale am 29. Mai in Klagenfurt gegen Austria Lustenau fixierte Red Bull Salzburg ein Testspiel gegen WSG Tirol.

"Unsere Mannschaft trifft am Freitag, 22. Mai unter komplettem Ausschluss der Öffentlichkeit auf WSG Tirol", verlautbarten die Bullen am Freitag via Twitter.

Die Bullen treffen bereits am 29. Mai in Klagenfurt im Cup-Finale auf Austria Lustenau.

Im ersten Duell der Meistergruppe am 3. Juni wartet dann im eigenen Stadion Rapid Wien. WSG Tirol empfängt am Tag zuvor in der Qualifikationsgruppe den SKN St. Pölten. Ein Testspiel planen auch die Hütteldorfer - ein Gegner steht aber noch nicht fest.

"Jetzt ist es wichtig, dass wir rasch ins Mannschaftstraining zurückkehren und uns auf das Cup-Finale und die letzten zehn Bundesliga-Spiele so gut es geht vorbereiten", weiß Sportdirektor Christoph Freund.

Die kommende Runde der Meistergruppe