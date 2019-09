SK Rapid Wien vs. TSV Hartberg: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

SK Rapid Wien kann in der Bundesliga durchaus frohen Mutes durchmarschieren. Die Grün-Weißen feierten zuletzt drei Bundesliga-Siege in Folge, nun kommt am Sonntag um 17:00 (LIVE im SPOX-LIVETICKER) der TSV Hartberg aus der Oststeiermark zu Besuch. SPOX zeigt, wo man das Spiel im TV und Livestream verfolgen kann.

Die Hartberger konnten in den letzten Wochen eher nicht wirklich lachen: gegen Salzburg setzte es eine 2:7-Abreibung, auch im Heimspiel gegen den WAC konnte man mit der 0:2-Niederlage nicht wirklich Selbstvertrauen tanken. Die Truppe von Markus Schopp muss im Auswärtsspiel gegen Rapid punkten, um den Anschluss in der Tabelle nicht zu verlieren. Die Oststeirer müssen auf Innenverteidiger Felix Luckeneder verzichten, der im WAC-Duell die Rote Karte gesehen hatte.

SK Rapid Wien - TSV Hartberg: Mögliche Aufstellungen

Rapid: Strebinger - Ullmann, Barac, Dibon, Auer - Ljubicic, Schwab - Schobesberger, Knasmüllner, Murg - Badji.

Hartberg: Swete - Klem, Rotter, Huber, Kainz - Cancola, Nimaga - Ried, Rep, Dossou - Tadic.

Rapid - Hartberg: Hier wird das Spiel im TV übertragen

Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Sky haltet die Rechte zur österreichischen Bundesliga und zeigt daher jedes Spiel live in voller Länge. Rapid gegen Hartberg wird ab 16:30 Uhr Sky Sport Austria 2 übertragen. Das Spiel Tirol - Rapid Wien: Die Partie ist als Einzelmatch angesetzt, da gleichzeitig keine anderen Spiele stattfinden.

Rapid - Hartberg im Liveticker

SPOX bietet zu jedem Bundesliga-Spiel einen exklusiven LIVETICKER und steht daher ab Ankick um 17 Uhr auch für Rapid Wien gegen TSV Hartberg zur Verfügung.

© GEPA

Bundesliga, 9. Runde: Die Begegnungen im Überblick