Vor Europacup-Spiel: LASK gibt sich gegen St. Pölten keine Blöße

Der LASK hat sich am Samstag mit einem souveränen Sieg in der Fußball-Bundesliga für die kommende Europacup-Aufgabe eingestimmt. Die Linzer gewannen auswärts gegen SKN St. Pölten durch Tore von Marvin Potzmann (7.), Dominik Frieser (38.) und James Holland (50.) mit 3:0 durch und tankten damit noch einmal zusätzliches Selbstvertrauen für das Europa-League-Match am Donnerstag bei Sporting Lissabon.

Nach der neunten Runde schob sich der LASK vorbei am WAC auf Platz zwei, der Rückstand auf Spitzenreiter Red Bull Salzburg beträgt weiterhin fünf Punkte. Dank des Erfolgs in der NV Arena bauten die Oberösterreicher ihren eigenen Auswärtsrekord weiter aus - saisonübergreifend ging der Vizemeister in seinen jüngsten sechs Liga-Gastspielen immer als Sieger vom Platz.

LASK sammelt Selbstvertrauen für Europa League

An den drei Zählern für den LASK gab es von Beginn an praktisch keinen Zweifel. Die Mannschaft von Coach Valerien Ismael übernahm von Beginn an die Initiative und wurde dafür bereits in der siebenten Minute belohnt: Eine Flanke von Frieser traf Thomas Goiginger am Hinterkopf, Marvin Potzmann kam aus dem Rückraum, war per Volley erfolgreich und erzielte den ersten Treffer für seinen neuen Club.

Auch danach lief die Partie wie auf einer schiefen Ebene in Richtung SKN-Tor. Gefährliche Hereingaben von Goiginger fanden keine Abnehmer (14., 27.), einen Weitschuss des Teamspielers wehrte St. Pöltens Goalie Thomas Vollnhofer über die Latte (29.).

Neuerlich geschlagen war der Ersatzmann des verletzten Christoph Riegler in der 38. Minute - Frieser verwertete eine Flanke von Ranftl mit dem Außenrist. Drei Minuten später hätte Vollnhofer beinahe ein Eigentor fabriziert, als er eine Goiginger-Flanke ins eigene Kreuzeck wuchtete. Der Schiedsrichter-Assistent hatte den Ball davor jedoch im Out gesehen - eine wohl falsche Entscheidung.

LASK: James Holland entwickelt sich zum Goalgetter

Auch die zweite Hälfte stand zunächst klar im Zeichen des LASK. Marko Raguz schoss in der 49. Minute allein vor Vollnhofer über das Tor, nur eine Minute später aber stand es dann doch 3:0 für die Gäste. Nach einem Eckball von Peter Michorl war Holland per Kopf zur Stelle. Es war das bereits sechste Tor der Linzer in dieser Meisterschafts-Saison aus einem Corner, was Liga-Bestwert bedeutet.

In der Folge ließen es die Linzer etwas ruhiger angehen, dadurch kam der SKN zu der einen oder anderen guten Gelegenheit. Husein Balic, der bereits in der 20. Minute an LASK-Schlussmann Alexander Schlager gescheitert war, fand im ÖFB-Teamgoalie neuerlich seinen Meister (56.). Außerdem parierte Schlager einen Versuch von Daniel Luxbacher (65.) und einen Freistoß von Michael Ambichl (76.).

Am Sieg des LASK gab es freilich nichts mehr zu rütteln, womit St. Pölten aus den vergangenen vier Runden nur einen Punkt holte und in dieser Saison weiter auf den ersten Liga-Heimerfolg warten muss. Zu allem Überfluss verloren die Niederösterreicher auch noch Innenverteidiger Luan, der mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung ausgetauscht werden musste.

