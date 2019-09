WSG Swarovski Tirol beendete WAC-Siegesserie

Der Erfolgslauf des WAC ist am Samstag zu Ende gegangen. Die Kärntner kamen in der 9. Runde der Fußball-Bundesliga in der Lavanttal-Arena gegen Aufsteiger WSG Tirol in einer nach der Pause packenden Partie über ein 2:2 (0:0) nicht hinaus. Die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber hatte zuvor die jüngsten sieben Pflichtspiele, darunter fünf Partien in der Meisterschaft, gewonnen.

Durch das Remis fielen die Wolfsberger in der Tabelle einen Zähler hinter Vizemeister LASK auf Rang drei zurück. Der Rückstand auf Leader Salzburg wuchs auf sechs Punkte an. Die Generalprobe vor dem Europa-League-Heimspiel gegen AS Roma am Donnerstag in Graz kann nicht als gelungen bezeichnet werden. Anderson Niangbo (49.) und Shon Weissman (81.) mit seinem neunten Saisontor brachten die Hausherren zweimal voran, Zlatko Dedic (71.) und Clemens Walch (83.) schlugen vor 3.755 Zuschauern aber jeweils zurück.

Die Kärntner diktierten wie erwartet von Beginn an das Geschehen und waren auch mehrmals dem Führungstreffer nahe. Bei einem Abschluss von Niangbo (13.) rettete Tirol-Tormann Ferdinand Oswald mit der Fußspitze. Romano Schmid (33.) setzte den Ball nach Idealvorarbeit von Michael Liendl aus etwas spitzem Winkel neben das Tor. Gleich darauf ging ein Schuss von Marcel Ritzmaier (34.) drüber. Von den Tirolern war offensiv gar nichts zu sehen, auch der zuletzt im Cup noch mit einem Quattropack glänzende Kelvin Yeboah konnte sich vorerst nicht in Szene setzen.

Michael Liendl hätte Sack zumachen können

Gleich nach Wiederbeginn gaben die Tiroler ein Lebenszeichen von sich. Nach einem unverständlicherweise nicht geahndeten Foul an WAC-Tormann Andreas Kofler kam Dedic (47.) zum Abschluss, Nemanja Rnic konnte in höchster Not den Schuss noch blocken. Auf der anderen Seite war die nötige Kaltschnäuzigkeit vorhanden. Nach Novak-Flanke köpfelte Niangbo wuchtig ein, machte seinen sechsten Saisontreffer perfekt. Kurz nachdem Tirols Abwehrchef Ione Cabrera mit einer Schulterverletzung ausschied, hätte Liendl (63.) den Sack zumachen können, scheiterte bei einer Doppel-Topchance aber zweimal an Oswald.

Kogler, Kurz & Co.: Die Lieblings-Klubs der Spitzenpolitiker © GEPA 1/17 Am Sonntag wählt Österreich einen neuen Nationalrat. Wir haben die heimischen Spitzenpolitiker gefragt, welche Fußballvereine sie unterstützen. Die Antworten. © Meinl-Reisinger/Simon Tartarotti 2/17 Beate Meinl-Reisinger (NEOS): Bei der Nationalratswahl am Sonntag tritt Meinl-Reisinger als Spitzenkandidatin für die NEOS an, wo sie das Ergebnis von 2017 toppen will (5,3 Prozent). Auf SPOX-Nachfrage outet sich die Wienerin als SK-Rapid-Fan. © Werner Kogler/Facebook 3/17 Werner Kogler (Die Grünen): Der Spitzenkandidat der Grünen steht auf seinen Heimatverein Sturm. Wo er sogar bis zur U21 kickte. Zum ORF sagt er: "Ich bin bei Sturm nur mitgelaufen und war eher ein Beiwagerl. Das war keine große Karriere." © Pamela Rendi-Wagner/Facebook 4/17 Pamela Rendi-Wagner (SPÖ): Die Spitzenkandidatin der SPÖ supportet zwar keinen speziellen Verein, feuert aber leidenschaftlich das österreichische Frauen-Nationalteam an, wie sie zu SPOX sagt. © GEPA 5/17 Sebastian Kurz (ÖVP): Altkanzler Kurz beschreibt sich auf SPOX-Nachfrage als Fan des Ballsports und verfolgt die Nationalmannschaft. "Persönlich nehme ich aber lieber den Tennisball in die Hand." © GEPA 6/17 Peter Pilz (JETZT): Der ehemalige Grün-Politiker und aktuelle JETZT-Spitzenkandidat Peter Pilz ist nicht nur einfacher Rapid-Fan, sondern auch noch Mitglied im Vereins-Kuratorium. © GEPA 7/17 Alexander Van der Bellen (Bundespräsident): Eine Vereinszugehörigkeit ist beim Bundespräsidenten nicht bekannt. Ganz diplomatisch verfolgt er aber regelmäßig das Nationalteam im Stadion und besuchte auch das Trainingscamp vor dem Israel-Duell. © GEPA 8/17 Hans-Peter Doskozil (SPÖ): Der Landeshauptmann des Burgenlands hält es im Fußball mit den Farben grün und weiß: Er sitzt sogar im Beirat der Rapid-GmbH, sein Mandat ist aktuell aber aufgrund eines Streits des Landes mit Investor Tojner ruhend gestellt. © GEPA 9/17 Jörg Leichtfried (SPÖ): Der Nationalratsabgeordnete und stellvertretende Klubobmann der SPÖ macht auf Twitter überhaupt kein Geheimnis daraus: Er ist glühender Sturm-Anhänger. © GEPA 10/17 Eine Antwort der Pressestelle der FPÖ auf unsere Anfrage blieb bis zum jetzigen Zeitpunkt leider aus. © GEPA 11/17 Irmgard Griss (NEOS): Die Nationalratsabgeordnete der NEOS, einst Kandidatin bei der Bundespräsidenten-Wahl, supportet die österreichische Frauen-Nationalmannschaft. © GEPA 12/17 Michael Ludgwig (SPÖ): Der Vorsitzende der Wiener SPÖ ist weder Rapid, noch Austria-Fan. Der 58-Jährige hält dem FAC aus seinem Heimatbezirk Floridsdorf die Daumen. © GEPA 13/17 Michael Häupl (SPÖ): Zwischen 1995 und 2018 war Michael Häupl Bürgermeister Wiens. Noch länger ist er bekennender Austria Wien-Fan und regelmäßig im Stadion. © GEPA 14/17 Wolfgang Sobotka (ÖVP): Der einstige Innenminister ist zwar Niederösterreicher, auf nationaler Ebene drückt er aber der Wiener Austria die Daumen. © GEPA 15/17 Heinz-Christian Strache (FPÖ): Der ehemalige Vizekanzler drückt nicht etwa UD Ibiza die Daumen, sondern ist Fan des SK Rapid. Absolvierte in seiner Jugend ein Probetraining bei der Wiener Austria. © GEPA 16/17 Christian Kern: Altkanzker Christian Kern ist bekennender Austrianer. Auf die Frage, ob man ihn auch als Rapidler wählen könne, bewies er im Standard Schmäh: "Ich bin für die Trennung von Staat und Religion. Deshalb hoffe ich doch sehr." © GEPA 17/17 Matthias Strolz: Der einstige Spitzenkandidat der NEOS hat einen ganz besonderen Lieblingsklub: Den FC Klostertal aus seiner Heimat Vorarlberg. Gefolgt vom SK Rapid.

Der 28-jährige Deutsche reagierte auch bei einem gefühlvollen Ritzmaier-Heber (67.) glänzend. Dadurch blieben die Gäste im Spiel und kamen auch immer besser zur Geltung. Ein Grgic-Volley (69.) ging noch daneben, zwei Minuten später war der Ausgleich aber perfekt. Dedic wurde knapp außerhalb des Strafraums nicht genug attackiert, und sein Schuss war für Alexander Kofler nicht zu halten. Es war der Auftakt einer packenden Schlussphase, in der es hin und her ging.

Israel-Sportdirektor Ruttensteiner beobachtete Shon Weissman

Die Kärntner legten glücklich neuerlich vor. Weissman schoss Mader an, von dem der Ball wieder beim Israeli landete und von dort ins Tor sprang. Der israelische Teamstürmer, der beim 6:0 im Cup gegen den ATSV Wolfsberg dreimal getroffen hatte, trug sich somit auch vor den Augen von Israels Sportdirektor Willi Ruttensteiner in die Schützenliste ein.

Zwei Minuten später war alles wieder ausgeglichen. Der kurz zuvor eingewechselte Walch stach als "Joker". Dedic durfte sich nach seinem Tor auch noch einen Assist gutschreiben lassen. Dass es beim Auswärtspunkt blieb, hatten die Tiroler Oswald zu verdanken, der bei einer Doppelchance und Abschlüssen von Alexander Schmidt sowie Romano Schmid weitere Paraden zeigte. Die siebentplatzierten Tiroler durften damit wie am Mittwoch nach dem 5:2 im Cup gegen die Wiener Austria den Platz zufrieden verlassen.