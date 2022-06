Kroatien vs. Österreich, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für die österreichische Nationalmannschaft beginnt heute die Nations-League-Saison mit einem Kracher! Es geht gegen den Vizemeister Kroatien. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Zwei Tage nach Eröffnung der neuen Nations-League-Saison greift auch das österreichische Nationalteam ins Spielgeschehen ein.

Das ÖFB-Team, das im Rahmen der dritten Auflage des Wettbewerbs in der Gruppe eins der Liga A spielt, trifft am heutigen Freitag, den 3. Juni, auf den Vizeweltmeister aus Kroatien. Der erste Spieltag wird um 20.45 Uhr angepfiffen, als Spielstätte dient das Stadion Gradski vrt in der ostkroatischen Stadt Osijek.

Heute ist für Österreich nicht nur der Anfang einer neuen Nations-League-Spielzeit, sondern auch der Beginn der Ära Ralf Rangnick.

Der Deutsche bestreitet heute sein erstes Spiel als ÖFB-Coach. Österreich ist für ihn allerdings kein Neuland, als Trainer von Red Bull Salzburg gewann er nämlich zweimal die österreichische Meisterschaft und zweimal den ÖFB-Cup.

© getty Ralf Rangnick gibt gegen Kroatien sein Debüt als ÖFB-Coach.

Kroatien vs. Österreich, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream

Den Nations-League-Auftakt Österreichs könnt Ihr heute sowohl im Free-TV als auch im Livestream verfolgen.

Kroatien vs. Österreich, Übertragung: Nations League heute live im Free-TV

Die Übertragungsrechte am Duell gegen Kroatien besitzt der ORF. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet auf ORF1 bereits ab 20.15 Uhr eine ausführliche Vorberichterstattung zum Spiel an. Von da an bis zum Ende der Übertragung setzt der ORF folgendes Team ein:

Kommentator: Oliver Polzer

Oliver Polzer Co-Kommentator: Roman Mählich

Roman Mählich Moderator: Rainer Pariasek

Rainer Pariasek Analyse: Herbert Prohaska und Helge Payer

Nach dem Spiel werden dann eine Analyse und Highlights zur Begegnung angeboten.

Kroatien vs. Österreich, Übertragung: Nations League heute live im Livestream

Doch der ORF zeigt Kroatien vs. Österreich nicht nur im TV, sondern auch im Livestream. Dieser wird in der ORF-TVthek gratis angeboten. Ein Abonnement wird demnach nicht benötigt.

Während DAZN die meisten Spiele der Nations League überträgt, zählen die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft nicht dazu.

Kroatien vs. Österreich, Übertragung: Nations League heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, Kroatien vs. Österreich heute live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem ausführlichen Liveticker an. Tore, Großchancen, Platzverweise - hier verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Kroatien vs. Österreich.

Kroatien vs. Österreich, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Kroatien vs. Österreich

Kroatien vs. Österreich Wettbewerb: Nations League (Gruppe 1, Liga A)

Nations League (Gruppe 1, Liga A) Spieltag: 1

1 Datum: 3. Juni 2022

3. Juni 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Gradski vrt, Osijek (Kroatien)

Gradski vrt, Osijek (Kroatien) TV: ORF1

Livestream: ORF-TVthek

Liveticker: SPOX

Nations League: Die heutigen Partien im Überblick