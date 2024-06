ÖFB-Team bei der EM 2024: Wo läuft Polen vs. Österreich heute live im Free-TV und Livestream?

Bei der EM 2024 kommt es am heutigen Freitag, den 21. Juni, zum Duell zwischen Polen und Österreich. Die Begegnung in der Gruppe wird um 18.00 Uhr im Olympiastadion in Berlin angepfiffen.

Am vergangenen Montag war Österreich bei der EM 2024 zum ersten Mal im Einsatz. Die Mannschaft von Ralf Rangnick zeigte gegen Frankreich eine couragierte Leistung, verlor die Begegnung allerdings knapp durch ein Eigentor von Maximilian Wöber.

Auch Polen kassierte am 1. Gruppenspieltag eine Niederlage. Gegen die Niederlande unterlagen die Polen mit 1:2. Welche Mannschaft kann heute die ersten Punkte in der Gruppenphase sammeln?