Offiziell: Munas Dabbur wechselt vom FC Sevilla zu TSG Hoffenheim

Munas Dabbur bricht seine Zelte beim FC Sevilla ab und wird künftig in der deutschen Bundesliga auflaufen. So verkündet die TSG 1899 Hoffenheim die Verpflichtung des israelischen Teamspielers.

Der 27-jährige Stürmer wurde vom FC Sevilla geholt, laut Fachmagazin "Kicker" soll die Ablöse rund zwölf Millionen Euro betragen. Beim Team der ÖFB-Legionäre Florian Grillitsch, Christoph Baumgartner, Stefan Posch und Robert Zulj unterschrieb der Israeli bis 30. Juni 2024. Auch Girondins Bordeaux und Sporting Lissabon sollen interessiert gewesen sein.

"Munas ist ein klasse Stürmer - agil, reaktionsschnell, mit präzisem Timing, guter Technik und gefährlichem Abschluss", schwärmt TSG-Direktor Alexander Rosen über seinen Neuzugang. "Darüber hinaus", so Rosen, "ist er ein starker Typ und spricht hervorragend deutsch, was eine schnelle Integration sicher erleichtern wird." Wie er selbst sagt, sei der Transfer nur durch eine "außergewöhnliche Marktchance möglich geworden."

Munas Dabbur bekommt die Rückennummer 10

Dabbur ist ebenfalls begeistert: "Ich freue mich sehr, dass der Transfer zur TSG geklappt hat. Hoffenheim ist ein spannendes Team in einer der stärksten Ligen der Welt".

"Ich habe Hoffenheim in den vergangenen Jahren als einen Klub wahrgenommen, in dem sich Fußballer hervorragend weiterentwickelt haben, und verspüre große Lust, meinen Teil zu der Erfolgsgeschichte dieses Klubs beizutragen", bekräftigt der 27-Jährige. Er bekommt bei der TSG das Trikot mit der Rückennummer 10, ehemals getragen von Kerem Demirbay und Roberto Firmino.

Dabbur war erst im vergangenen Sommer für 17 Millionen Euro von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg nach Sevilla gewechselt, bestritt für die Spanier im Herbst aber lediglich zwei Ligaspiele als Wechselspieler. Sowohl beim 1:1 am 8. Dezember in Pamplona gegen CA Osasuna als auch bei der 1:2-Heimniederlage am 15. Dezember gegen Villarreal wurde Dabbur jeweils erst in der 78. Minute eingetauscht.

Munas Dabbur: Seine Leistungsdaten