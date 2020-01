Munas Dabbur von FC Sevilla in fortgeschrittenen Gesprächen mit TSG Hoffenheim

Munas Dabbur steht in fortgeschrittenen Verhandlungen mit TSG Hoffenheim. Das berichtet zumindest Marca, die wiederum auf den andalusischen Sender Radio Canal Sur verweist.

Der israelische Stürmer könnte bald einen Strich unter das spanische Kapitel machen. Im Sommer noch für kolportierte 17 Millionen Euro von Red Bull Salzburg gekommen, wurde Dabbur beim FC Sevilla Opfer des Umbruches in der Sportlichen Leitung.

Sportdirektor Monchi übernahm das Zepter und installierte Julen Lopetegui als neuen Trainer. Dieser konnte mit dem Neuzugang jedoch wenig anfangen. Zudem wurde neben Dabbur, Munir, Luuk de Jong noch zusätzlich Chicharito von West Ham als vierter Stürmer geholt. Seitdem musste Dabbur meist auf der Bank Platz nehmen, lediglich 24. Minuten Einsatzzeit stehen in der Liga zu Buche.

Obwohl er im SPOX-Interview versicherte, sich absolut wohl in Sevilla zu fühlen, könnte es nun doch einen Ausweg aus der misslichen Lage geben. So soll sich der israelische Nationalspieler nun in fortgeschrittenen Gesprächen mit der TSG Hoffenheim befinden, wo er den abwanderungswilligen Ishak Belfodil ersetzen könnte.

Auf rund zehn Millionen Euro (plus fünf Millionen Euro Prämie) Ablöse beziffert der Rundfunk das Geschäft. Auch Girondins Bordeaux und Sporting Lissabon sollen interessiert sein.

Munas Dabbur: Seine Leistungsdaten