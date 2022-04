Die vierte Station des Formel 1-Zirkus' 2022 läuft unter dem Namen GP der Emilia-Romagna. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das heutige Qualifying in Österreich live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach zweiwöchiger Abstinenz ist die Formel 1 endlich wieder zurück! Der große Preis der Emilia-Romagna garantiert gleich aus mehreren Gründen jede Menge Spannung. Zum einen bietet sich den verschiedenen Rennställen zum ersten Mal in der laufenden Saison die Möglichkeit, Bauteile im großen Stil auszutauschen. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage: Können Red Bull und Mercedes zu den WM-Führenden von Ferrari aufschließen?

Doch noch ein weiterer Fakt sollte die Herzen aller Motorsport-Fans höher schlagen lassen: Das Sprintqualifying ist zurück! Zum ersten Mal in diesem Kalenderjahr messen sich die Fahrer in einem verkürzten Rennen von nur gut 20 Runden um die Startplätze am Sonntag. Den Mehraufwand des Sprints weiß die Liga jedoch entscheidend zu kompensieren. So werden die ersten acht Piloten mit WM-Punkten belohnt. Demnach können wir uns schon ab Beginn des Rennwochenendes einer hohen Intensität erfreuen.

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Imola im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Strecke

Event: Qualifying beim GP der Emilia-Romagna

Qualifying beim GP der Emilia-Romagna Datum: Freitag, 22. April

Freitag, 22. April Beginn: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Ort: Imola in Italien

Imola in Italien Strecke: Autodromo Enzo e Dino Ferrari Rundendistanz: 4.909 Meter Kurven: 19 Rundenrekord: 1:15,484 (Lewis Hamilton, 2020)

Autodromo Enzo e Dino Ferrari

© getty Im vergangenen Jahr reichte es für Lewis Hamilton in Imola nicht zum Sieg.

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Imola im TV und Livestream

Hinsichtlich der Übertragungssituation der Formel 1 hat sich in Österreich im Vergleich zur letzten Saison nichts verändert: Auch im Rennjahr 2022 werden die Ausstrahlungen aller Sessions abwechselnd durch die Anbieter ORF und ServusTV abgewickelt. Doch wer ist nun an diesem Wochenende an der Reihe?

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Imola im Free-TV

Die exklusiven Übertragungsrechte des Großen Preises der Emilia-Romagna liegen in Händen des Privatsenders ServusTV. Wer sich also unter anderem das heutige Qualifying zu Gemüte führen möchte, der muss nur dafür sorgen, dass er oder sie Zugriff auf den Kanal im linearen Fernsehen hat.

Die Vorberichterstattung zur Veranstaltung beginnt bereits um 16.15 Uhr. Gut eine Dreiviertelstunde später folgt die eigentliche Qualifying-Session, in der die Startplätze für den Sprint am Samstag bestimmt werden. Teil des siebenköpfigen Moderationsteam sind Andrea Schlager, Christian Klien, Andreas Gröbl, Nico Hülkenberg, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle.

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Imola im kostenlosen Livestream

Wer sich das Qualifying hingegen lieber im Livestream über das Internet anschauen möchte, der hat dazu in der ServusTV-Mediathek die Möglichkeit. Hier wird das Liveprogramm synchron und parallel zum linearen TV abgespielt. Sorgen um zeitliche Abweichungen müsst Ihr Euch demnach keine machen.

Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur ServusTV-Mediathek

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Imola im Liveticker bei SPOX

Ihr könnt Euch das Event selbst nicht live anschauen? Kein Problem! Schaut doch einfach mal bei unserem hauseigenen Liveticker vorbei. Dank minütlicher Updates bleibt Ihr hier immer auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker des Qualifyings beim GP der Emilia-Romagna

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Imola im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan am Rennwochenende

Event Datum Beginn 1. Freies Training Freitag, 22. April 13.30 Uhr Qualifying Freitag, 22. April 17.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 23. April 12.30 Uhr Sprintrennen Samstag, 23. April 16.30 Uhr Rennen Sonntag, 24. April 15.00 Uhr

