Die Formel-1-Saison 2021 ist voll im Gange. In Österreich sind der ORF und ServusTV für die Übertragung der Motorsport-Königsklasse verantwortlich. Doch wie sieht die Aufteilung aus? Wer zeigt / überträgt welches Rennen im Free-TV und Livestream?

Vier Grands Prix sind absolviert, 19 stehen noch bevor. Die längste Formel-1-Saison in Geschichte des Rennsports hat gerade den Grand Prix von Spanien hinter sich gebracht, nächste Station ist Monaco. Das legendäre Stadtrennen im Fürstentum findet am Sonntag in zwei Wochen (23. Mai) um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt.

Formel 1 Übertragung im ORF oder bei Servus TV? Wer zeigt / überträgt welches Rennen im Free-TV und Livestream?

Anders als in Deutschland, wo alle Grands Prix im Pay-TV bei Sky und bloß vier davon im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL zu sehen sind, können österreichische Formel-1-Fans alle Rennen im Free-TV sehen. Die Übertragungsrechte für die Motorsport-Königsklasse teilen sich nämlich der ORF und ServusTV.

Beide Anbieter übertragen jeweils 12 der insgesamt 23 Rennen, wobei den heimischen Grand Prix in der Steiermark dann sowohl der ORF als auch ServusTV zeigt. Den kommenden Großen Preis von Monaco übernimmt ServusTV, nachdem für den vergangenen GP von Spanien der ORF zuständig war.

© getty Lewis Hamilton gewann drei der vier absolvierten Rennen.

Der zunächst für den 13. Juni geplante Grand Prix von Kanada musste coronabedingt abgesagt werden. Stattdessen fahren die Piloten in der Türkei um WM-Punkte. ServusTV bleibt am 13. Juni trotz Ortsänderung die richtige Adresse für Formel-1-Fans.

Ansonsten kann auch in Österreich die komplette Formel-1-Saison bei Sky im Pay-TV und im Livestream (via SkyGo oder SkyTicket) verfolgt werden.

Datum Uhrzeit (MEZ) Grand Prix Strecke Sieger Übertragung 28. März 17 Uhr Bahrain Bahrain International Circuit (Sakir) Lewis Hamilton ServusTV 18. April 15 Uhr Emilia-Romagna Autodrome Enzo e Dino Ferrari (Imola) Max Verstappen ORF 2. Mai 16 Uhr Portugal Autodromo Internacional do Algarve (Portimao) Lewis Hamilton ServusTV 9. Mai 15 Uhr Spanien Circuit de Barcelona-Catalunya (Barcelona) Lewis Hamilton ORF 23. Mai 15 Uhr Monaco Circuit de Monaco (Monte-Carlo) ServusTV 6. Juni 14 Uhr Aserbaidschan Baku City Circuit (Baku) ORF 13. Juni 15 Uhr Türkei Istanbul Park Circuit (Istanbul) ServusTV 27. Juni 15 Uhr Frankreich Circuit Paul Ricard (Le Castellet) ServusTV 4. Juli 15 Uhr Österreich Red Bull Ring (Spielberg) ServusTV & ORF 18. Juli 16 Uhr Großbritannien Silverstone Circuit (Silverstone) ORF 1. August 15 Uhr Ungarn Hungaroring (Budapest) ServusTV 29. August 15 Uhr Belgien Circuit de Spa-Francorchamps (Spa) ORF 5. September 15 Uhr Niederlande Circuit Park Zandvoort (Zandvoort) ServusTV 12. September 15 Uhr Italien Autodromo Nazionale Monza (Monza) ORF 26. September 14 Uhr Russland Sochi Autodrom (Sochi) ORF 3. Oktober 14 Uhr Singapur Marina Bay Street Circuit (Singapur) ServusTV 10. Oktober 7 Uhr Japan Suzuka Inernational Racing Course (Suzuka) ORF 24. Oktober 21 Uhr USA Circuit of The Americans (Austin) ORF 31. Oktober 20 Uhr Mexiko Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexiko-Stadt) ServusTV 7. November 18 Uhr Brasilien Autodromo Jose Carlos Pace (Sao Paulo) ORF 21. November 7 Uhr Australien Albert Park Circuit (Melbourne) ServusTV 5. Dezember 17 Uhr Saudi-Arabien Jeddah Street Circuit (Jeddah) ServusTV 12. Dezember 14 Uhr Abu Dhabi Yas Marina Circuit (Abu Dhabi) ORF

Formel 1 2021 im Liveticker bei SPOX

Alle Rennen samt Freie Trainings und Qualifyings werden zudem bei SPOX live getickert. Mit diesem verpasst Ihr auch garantiert nichts.

Den Link zur Liveticker-Übersicht von SPOX findet Ihr hier.

Formel 1: Die Bilder des "Grauens" aus dem Fahrerlager seit 2000 © imago images 1/42 Die Formel 1 startet in ihre neue Saison. Die Königsklasse des Motorsports sorgt Jahr für Jahr nicht nur auf der Rennstrecke für Gänsehautmomente. Die Bilder des "Grauens" aus dem Fahrerlager seit 2000. © getty 2/42 Sebastian Vettel (l.) und Bülent Ceylan. © imago images 3/42 Nico Rosberg © imago images 4/42 Michael Schumacher © imago images 5/42 Michael Schumacher © imago images 6/42 Lewis Hamilton © imago images 7/42 Bernie Ecclestone (r.), Niki Lauda © getty 8/42 Bernie Ecclestone (l.), Chase Carey 9/42 Moko (l.), Designer und Formel-1-Adabei © imago images 10/42 Jean Todt, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Luca Badoer und Luca di Montezemolo © imago images 11/42 Jo Bauer © imago images 12/42 Kai Ebel © imago images 13/42 Fernando Alonso © imago images 14/42 Nick Heidfeld © imago images 15/42 Kai Ebel © imago images 16/42 Sebastian Vettel © imago images 17/42 Bernie Ecclestone © getty 18/42 Bernie Ecclestone © imago images 19/42 Sebastian Vettel © imago images 20/42 Kai Ebel (l.), Sebastian Vettel © imago images 21/42 Fernando Alonso © imago images 22/42 Sebastian Vettel © imago images 23/42 Michael Schumacher (als Michael Schumacher), Heidi Klum (als RTL-Reporterin) © imago images 24/42 Heidi Klum, Flavio Briatore © imago images 25/42 Daniel Ricciardo © getty 26/42 Jos Verstappen © getty 27/42 Slavica Ecclestone (von l.), Tamara Ecclestone, Petra Ecclestone, Bernie Ecclestone © imago images 28/42 Sebastian Vettel © imago images 29/42 Sebastian Vettel © imago images 30/42 Red Bull in Monaco © imago images 31/42 Kai Ebel (l.), Timo Glock © getty 32/42 David Coulthard und Sebastian Vettel. © getty 33/42 Adrian Sutil © getty 34/42 Sebastian Vettel © imago images 35/42 Norbert Haug (von l. nach r.), Flavio Briatore, Niki Lauda © getty 36/42 Eva Padberg und Lewis Hamilton © imago images 37/42 Michael Schumacher © imago images 38/42 Daniel Ricciardo 39/42 Mark Webber © imago images 40/42 Nick Heidfeld © imago images 41/42 Fernando Alonso © getty 42/42 Lewis Hamilton

Formel 1: Gesamtstand Fahrerwertung

Serienweltmeister Lewis Hamilton führt ohne große Überraschung die Fahrerwertung nach vier Rennen an. Lediglich den Grand Prix von Imola konnte der Mercedes-Fahrer nicht für sich entscheiden. Sein stärkster Rivale Max Verstappen ist mit 14 Punkten Rückstand auf Rang zwei.