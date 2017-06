Erkennt ihr die erfolgreichsten Underdogs?

Samstag, 03.06.2017

Was wären die Grand-Slam-Turniere ohne ihre Sensationen? Thomas Johansson schrieb 2002 in Melbourne Geschichte, als der Schwede damals völlig überraschend die Australian Open gewann. Auch beim zweiten "Major" des Jahres gab es in der Vergangenheit zahlreiche Underdogs, die in Paris das Tennis ihres Lebens spielten.

Erinnert sei an dieser Stelle noch einmal an den Traumlauf von Gustavo Kuerten bei den French Open 1997. Der damals recht unbekannte Brasilianer kam als Nummer 66 der Weltrangliste in die Metropole an der Seine und wurde vom Nobody zum gefeierten Champion unterm Eifelturm.

Bella Italia in Paris

Auch bei den Damen brachte das größte Sandplatzturnier der Welt immer wieder Siegerinnen oder Finalistinnen hervor, mit denen vor Turnierbeginn nur die Verwegensten rechneten. Die Italienerinnen Francesca Schiavone (Champion 2010) und Sara Errani (Finalistin 2012) gehören ebenso dazu, wie die Tschechin Lucie Safarova, die 2015 das Endspiel in Paris erreichte.

