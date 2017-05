Null Majors! Erkennst du die Stars?

Freitag, 05.05.2017

Was haben Tomas Berdych, Kei Nishikori, Mary Joe Fernandez und Elena Dementieva gemeinsam. Richtig, sie alle haben kein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Die beiden genannten Herren sind weiterhin aktiv - mindestens eines der vier "Majors" zu gewinnen, ist also weiterhin möglich.

Sollten Berdych und Nishikori an dieser Herausforderung scheitern, könnten sie sich am Ende ihrer Karriere ebenfalls unter den Unvollendeten wiederfinden - den zehn besten Herren ohne Grand-Slam-Titel. Weder der Tscheche noch der Japaner wären in dieser Auflistung der prominenteste Name, schließlich hat sogar ein ehemaliger Weltranglisten-Erster unfreiwillig dieses Etikett anheften.

Um wen es sich handelt, könnt ihr auf der Webseite tennissmash.com herausfinden. Welche Namen verbergen sich hinter diesen SpielerInnen, deren Traum vom Grand-Slam-Sieg (bisher) unerfüllt blieb. Hier geht's zum Quiz!

