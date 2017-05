Die größten Serientäter der Tennisgeschichte

Freitag, 12.05.2017

"La Decima": Rafael Nadal gelang in Monte Carlo und Barcelona Historisches

Rekorde werden in der Regel mit positiven Errungenschaften in Verbindung gebracht. Im kollektiven Tennisgedächtnis bleiben jedoch auch die größten Negativserien seiner Protagonisten haften. Der Spanier Albert Ramos-Vinolas legte im Doppel eine beispiellose Niederlagenserie hin, die er nun in der spanischen Hauptstadt endlich beenden konnte.

Der Weltranglisten-17. im Einzel verlor 21 (!) Doppelmatches in Folge, bis er in der ersten Runde der Mutua Madrid Open den Bann brach. Gemeinsam mit Robin Haase siegte Ramos-Vinolas gegen die polnisch-österreichische Paarung Marcin Matkowski/Alexander Peya in zwei Sätzen.

Der Weltranglisten-17. im Einzel verlor 21 (!) Doppelmatches in Folge, bis er in der ersten Runde der Mutua Madrid Open den Bann brach. Gemeinsam mit Robin Haase siegte Ramos-Vinolas gegen die polnisch-österreichische Paarung Marcin Matkowski/Alexander Peya in zwei Sätzen.

Ein US-Amerikaner, der zwischen Oktober 1999 und Juni 2000 ebenfalls 21 Matches in Folge (im Einzel) verlor, kann sich bestens in den Iberer hineinversetzen.

