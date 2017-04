Teste deine Comeback-Qualitäten!

Donnerstag, 13.04.2017

Wer sich nach einem halben Jahr Zwangspause mit den Titeln bei den Australian Open sowie in Indian Wells und Miami zurückmeldet, darf zweifellos als Comebacker des Jahres bezeichnet werden. In diesem Quiz lässt Roger Federer, bis auf eine Ausnahme, jedoch seinen Kollegen den Vortritt. Die Tennisgeschichte ist auch ohne Mitwirken des "Maestro" reich an beeindruckenden Wiederauferstehungen.

Der Belgierin Kim Clijsters gelang 2009 ein viel beachtetes Comeback, als sie nach der Geburt ihres ersten Kindes die US Open gewann. Wisst ihr, wie viele Turniere die ehemalige Weltranglisten-Erste vor ihrem Triumph in Flushing Meadows bestritt? Psychische und körperliche Probleme sorgten im Jahr 1997 dafür, dass Andre Agassis Karriere ins Schlingern geriet. Vor seiner Rückkehr auf den Tennis-Thron stürzte der US-Amerikaner in der Weltrangliste ab. Wie tief fiel Agassi damals? Wer die richtige Antwort kennt, dürfte gute Aussichten auf eine hohe Punktzahl haben.

Auf der Webseite tennissmash.com könnt ihr eure Comeback-Qualitäten testen. Hier geht es zum Quiz!

