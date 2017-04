Bist du ein echter Federer-Experte?

Donnerstag, 06.04.2017

Was für ein Fabelcomeback! Roger Federer kehrte nach einem von Verletzungen geprägten Vorjahr mit drei Paukenschlägen auf die Tour zurück. Den Triumph bei den Australian Open veredelte der "Maestro" mit dem dritten "Sunshine Double" seiner Karriere. In Melbourne, Indian Wells und Miami spielte der 35-jährige Schweizer mitunter so brilliant, dass viele Experten sogar Quervergleiche zu Federers Glanzzeiten zwischen 2004 und 2007 anstellten - Jahre der Dominanz, in denen er elf seiner 18 "Majors" perfekt machte.

Doch selbst Federer hat einmal klein angefangen. Nachdem er 1998 in Gstaad auf der ATP-Tour debütierte, dauerte es drei weitere Jahre, bis der Eidgenosse zum ersten Mal einen Titel feiern konnte. Wer den Ort kennt, hat bereits den ersten Punkt auf der Habenseite. Dieser und neun weiteren Fragen könnt ihr euch auf der Webseite tennissmash.com stellen. Wer ist der größte Federer-Experte? Hier geht es zum Quiz!

