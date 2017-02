Jesus Greiss Superstar

Mittwoch, 08.02.2017

23 lange Jahre mussten die Islanders warten, bis endlich wieder ein Erfolg in einer Playoff-Serie zu Buche stand. 2016 schlug man endlich die Florida Panthers in sechs epischen Spielen mit mehreren Overtimes. Der überragende Mann in diesem Duell? Goalie Thomas Greiss aus dem bayerischen Füssen.

Mit ein bisschen Verspätung, aber dennoch überaus verdient belohnte ihn die Franchise im Januar nun mit einer Vertragsverlängerung über drei Jahre und zehn Millionen US-Dollar. Die Botschaft dabei ist klar: Der 31-Jährige ist die neue Nummer Eins im Kasten des Teams, dass erst kürzlich aus Nassau ins Barclays Center nach Brooklyn umgezogen ist.

Und Greiss ist damit auch die erste deutsche Nummer Eins in der NHL seit Olaf Kölzig, der 2009 seine Karriere beendete. "Olie the Goalie" gehörte über Jahre hinweg zu den Besten seines Fachs. Greiss ist drauf und dran, in diese Fußstapfen zu treten.

Langer Weg in die Big League

Für Greiss ist es die Erfüllung eines Traums nach langer Zeit des Hochdienens. Bereits 2004 wurde der inzwischen 31-Jährige an 94. Stelle des Drafts von den San Jose Sharks gezogen, verbrachte dann jedoch erstmal noch einige Jahre bei den Kölner Haien sowie im AHL-Farmteam von Worcester. Bevor ihn die Sharks schließlich endgültig als Backup ins NHL-Team holten, verbrachte er sogar noch ein Jahr in Schweden bei Brynäs IF, um Spielpraxis zu sammeln.

Thomas Greiss hütet das Tor der New York Islanders © getty

Über seinen langen Weg an die Spitze sagte Greiss kürzlich: "Jeder hat gewisse Selbstzweifel auf seinem Weg, aber du musst immer an dich glauben." Über Phoenix und Pittsburgh kam er schließlich 2015 zu den Islanders - natürlich als Backup vom gleichaltrigen Jaroslav Halak, dessen Ausfall im März erst zu Greiss' Playoff-Run geführt hatte.

Beim World Cup of Hockey waren beide im Kader von Team Europe, doch während Halak mit dem Überraschungsteam des Wettbewerbs bis ins Finale stürmte, blieb für Greiss abermals nur die Rolle des Zuschauers. Ebenso bei den Isles, die aber nach der erfolgreichen Vorsaison so gar nicht aus den Startlöchern kamen und einen klassischen Fehlstart hinlegten.

Goalie-Tausch nach Fehlstart

Head Coach Jack Capuano kostete dies den Job, doch noch bevor er entlassen wurde, nahm er eine einschneidende Änderung vor - und wechselte den Goalie. Greiss war die Nummer Eins, und mit ihm kam so langsam die Wende. Zu spät zwar für Capuano, aber auch dessen Nachfolger Doug Weight hielt an Greiss fest. Halak wurde gar ins Farmteam abgeschoben, Greiss ist spätestens seit seiner Vertragsverlängerung unumstritten.

Mit Recht, wenn man auf die Zahlen schaut: Von seinen 27 Starts gewann er 16 (8 Niederlagen) und ließ im Schnitt 2,45 Gegentore im Schnitt zu (Platz 15 in der Liga). Mit seiner Save-Quote von 92,1 Prozent belegt er gar Platz 13 in der NHL. Zum Vergleich: Halak gewann nur sechs seiner 20 Starts (8 Niederlagen) und lieferte die insgesamt schwächeren Zahlen (3,23 Gegentore, 90,4 Prozent Fangquote).

Waren die Isles mit Greiss im Wartestand noch weit weg von den Playoffs in der Eastern Conference, sind sie nun mittendrin in der Jagd auf die letzten Plätze. Nur zwei Punkte trennen sie derzeit von den Toronto Maple Leafs, die den achten und letzten Platz innehaben.

Die besten Scorer der NHL-Geschichte: Im Schatten von The Great One © getty 1/15 Platz 15 - Teemu Selänne (1451 Spiele, 1457 Punkte: 684 Tore/773 Assists) absolvierte die meisten seiner Spiele für die Anaheim Ducks. Ist nach Jari Kurri erst der zweite Finne mit mehr als 500 Toren /de/sport/diashows/1612/mehrsport/nhl-beste-topscorer-aller-zeiten/gretzky-jagr-messier-howe-francis-dionne.html © getty 2/15 Platz 14 - Stan Mikita (1394, 1467: 542/925) verbrachte seine gesamte NHL-Karriere zwischen 1959 und 1980 bei den Chicago Blackhawks /de/sport/diashows/1612/mehrsport/nhl-beste-topscorer-aller-zeiten/gretzky-jagr-messier-howe-francis-dionne,seite=2.html © getty 3/15 Platz 13 - Paul Coffey (1409, 1531: 396/1135) wechselte acht Mal den Arbeitgeber. Der Höhepunkt seiner Karriere war die Saison 1985/86 bei den Edmonton Oilers, in der er 138 Tore erzielte /de/sport/diashows/1612/mehrsport/nhl-beste-topscorer-aller-zeiten/gretzky-jagr-messier-howe-francis-dionne,seite=3.html © getty 4/15 Platz 12 - Mark Recchi (1652, 1533: 577/956) beendete erst 2011 seine Karriere. Der Right Wing hatte seine erfolgreichste Zeit bei den Philadelphia Flyers, wo er in der Spielzeit 1992/93 123 Scorer-Punkte einfuhr /de/sport/diashows/1612/mehrsport/nhl-beste-topscorer-aller-zeiten/gretzky-jagr-messier-howe-francis-dionne,seite=4.html © getty 5/15 Platz 11 - Ray Bourque (1612, 1579: 410/1169) trug zwischen 1979 und 2000 ununterbrochen das Trikot der Boston Bruins. Ist der erfolgreichste Verteidiger der NHL-Geschichte /de/sport/diashows/1612/mehrsport/nhl-beste-topscorer-aller-zeiten/gretzky-jagr-messier-howe-francis-dionne,seite=5.html © getty 6/15 Platz 10 - Phil Esposito (1282, 1590: 717/873) führte die Boston Bruins 1969/70 und 1971/72 zum Stanley-Cup-Sieg. War der erste Spieler der NHL, der die 100-Tore-Marke in einer Saison knackte /de/sport/diashows/1612/mehrsport/nhl-beste-topscorer-aller-zeiten/gretzky-jagr-messier-howe-francis-dionne,seite=6.html © getty 7/15 Platz 9 - Joe Sakic (1378, 1641: 625/1016) wurde 2001 zum MVP gewählt. Er war von 1992 bis zu seinem Karriereende 2009 Kapitän der Quebec Nordiques bzw. deren Nachfolger Colorado Avalanche /de/sport/diashows/1612/mehrsport/nhl-beste-topscorer-aller-zeiten/gretzky-jagr-messier-howe-francis-dionne,seite=7.html © getty 8/15 Platz 8 - Mario Lemieux (915, 1723: 690/1033) war in seiner Karriere drei Mal MVP und sechs Mal bester Scorer der Liga. Benötigte für seine 1723 nur 915 Spiele /de/sport/diashows/1612/mehrsport/nhl-beste-topscorer-aller-zeiten/gretzky-jagr-messier-howe-francis-dionne,seite=8.html © getty 9/15 Platz 7 - Steve Yzerman (1514, 1755: 692/1063) war 20 Jahre lange Kapitän der Detroit Red Wings - Rekord. Er wird deshalb auch "The Captain" genannt. Ist dreifacher Stanley-Cup-Sieger und Olympiasieger 2002 /de/sport/diashows/1612/mehrsport/nhl-beste-topscorer-aller-zeiten/gretzky-jagr-messier-howe-francis-dionne,seite=9.html © getty 10/15 Platz 6 - Marcel Dionne (1348, 1771: 731/1040) konnte nie den Stanley Cup gewinnen. Holte insgesamt acht Mal mehr als 100 Punkte /de/sport/diashows/1612/mehrsport/nhl-beste-topscorer-aller-zeiten/gretzky-jagr-messier-howe-francis-dionne,seite=10.html © getty 11/15 Platz 5 - Ron Francis (1731, 1798: 549/1249) holte direkt in seinem ersten Jahr (1990/91) mit den Penguins den Stanley Cup und verteidigte ihn /de/sport/diashows/1612/mehrsport/nhl-beste-topscorer-aller-zeiten/gretzky-jagr-messier-howe-francis-dionne,seite=11.html © getty 12/15 Platz 4 - Gordie Howe (1767, 1850: 801/1049) ist der zweitbeste Torschütze hinter Gretzky in der NHL-Geschichte. War in 20 aufeinanderfolgenden Jahren unter den besten fünf Scorern. Knackte 1960/61 als erster Spieler die 1000-Punkte-Marke /de/sport/diashows/1612/mehrsport/nhl-beste-topscorer-aller-zeiten/gretzky-jagr-messier-howe-francis-dionne,seite=12.html © getty 13/15 Platz 3 - Mark Messier (1756, 1887: 694/1193) wurde 1984 zum MVP der Playoffs gewählt. Gewann zusammen mit Gretzky vier Mal den Stanley Cup /de/sport/diashows/1612/mehrsport/nhl-beste-topscorer-aller-zeiten/gretzky-jagr-messier-howe-francis-dionne,seite=13.html © getty 14/15 Platz 2 - Jaromir Jagr (1664, 1889: 755/1134) ist Mitglied im Triple Gold Club (für den Gewinn bei Olympia, einer WM und des Stanley Cups). Er ist fünffacher Gewinner der Art Ross Trophy und konnte bisher zwei Mal den Stanley Cup holen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/nhl-beste-topscorer-aller-zeiten/gretzky-jagr-messier-howe-francis-dionne,seite=14.html © getty 15/15 Platz 1 - Wayne Gretzky (1487, 2857: 894/1963) ist vierfacher Stanley-Cup-Sieger und konnte als einziger Spieler 200 Punkte in der Regular Season einfahren. Die Rückennummer 99 von "The Great One" wird in der NHL nie wieder vergeben /de/sport/diashows/1612/mehrsport/nhl-beste-topscorer-aller-zeiten/gretzky-jagr-messier-howe-francis-dionne,seite=15.html

Dieser Leistungsschub und der damit einhergehende Sprung ins Stammteam blieb auch den Fans nicht verborgen. Sie feiern Greiss in der Halle sowie im Internet mit Sprechchören a la "Greiss Greiss Baby" und "Jesus Greiss" - die Inspirationen für diese Wortspiele liegen natürlich auf der Hand.

Zu faul zum Schlittschuhfahren

Doch obwohl er mittlerweile der gefeierte Held des Teams ist, in dem seit dieser Spielzeit auch Dennis Seidenberg untergekommen ist, gibt sich der Ur-Bayer eher bescheiden, wenn es um seine Entwicklung geht. "Ich spiele viel, da kommt man viel besser in den Rhythmus. Und ein bisschen Erfahrung kommt auch dazu", zitiert ihn die Bild am Sonntag. Dort erklärte er auch, wie er überhaupt zu seiner Rolle als Torhüter kam: "Ich war zu faul zum Schlittschuhlaufen, da haben sie mich halt ins Tor gestellt."

Zu dieser Zurückhaltung passt, dass er selbst auch kaum in den sozialen Medien auftritt. Jedenfalls nicht direkt. Seine Frau, Brittney Greiss, eine ehemalige Miss South Dakota, übernimmt diesen Part und berichtet fleißig auf Twitter über ihren Gatten, den sie als "Liebe meines Lebens" bezeichnet. Zusammen haben sie eine Tochter.

Auf dem Eis aber ist Greiss stets präsent, strahlt große Ruhe aus und brachte es auch schon auf zwei Shutouts in diesem Jahr. Sein neuer Vertrag hat das Selbstvertrauen nochmals gesteigert: "Das gibt dir auch auf dem Eis Sicherheit", so Greiss gegenüber Newsday. Was seine aktuelle Form betrifft, macht er keinen Hehl daraus, dass er sich auf dem Zenit seines Schaffens befindet: "Ich erlebe meine erfolgreichste Zeit, es macht echt Spaß."

The Greiss is right

Spaß haben im Übrigen auch die Lokaljournalisten, die die Spiele der Islanders begleiten. Einer davon ist Rick DiPietro, der für seine extravaganten Outfits bekannt ist. Nachdem die Islanders vor dem All-Star Break einen wichtigen Sieg über die Montreal Canadiens mit Star-Goalie Carey Price feierten, war erneut Greiss der gefeierte Held. Das ging so weit, dass DiPietro zum Wortspiel "The Price was wrong tonight" griff, in Anlehnung an die langjährige Gameshow "The Price is right", die in Deutschland unter dem Namen "Der Preis ist heiß" in den 90ern lief.

Damit nicht genug: DiPietro proklamierte anschließend: "The Greiss is right" und riss sich im Stile von Superman das Hemd auf, um darunter ein T-Shirt mit exakt diese Botschaft zu enthüllen. Das Video dazu war freilich ein großer Hit auf Twitter.

Und irgendwo auch das Motto der Islanders, die mit Greiss offenbar auf dem richtigen Weg sind. Vielleicht führt dieser ja erneut in die Playoffs. Die Legende "Jesus Greiss" würde damit nur noch weiter wachsen.

Die NHL-Saison im Überblick