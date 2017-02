Malkin bei Penguins zurück im Training

Dienstag, 07.02.2017

"Ich will bald zurück sein", sagte Malkin ESPN: "Aber ich muss vorsichtig sein. Die Verletzung ist noch nicht ausgeheilt, aber es wird Tag für Tag besser." Im Training trug der Russe noch ein Non-Contact-Trikot, doch seine Zeit auf der Injury-Reserve-List könnte sich trotzdem bald dem Ende neigen.

Mike Sullivan ist noch vorsichtig. Zwar erzählte Malkin ihm, dass er sich "richtig stark" fühle, doch der Coach will erst sichergehen, dass der 30-jährige Center auch in einem Full-Conact-Training mithalten kann, bevor er ihn auch wieder in einem NHL-Spiel bringt.

Zuletzt hatten die Pens einige Verletzungssorgen. Left Wing Carl Hagelin verpasste das Training am Montag indes. Der Schwede muss sich nach dem Hit gegen den Kopf, den er durch Blues-Stürmer Alexander Steen einstecken musste, dem Concussion Protocol der Liga unterziehen.

