NFL Week 7 Roundup: RedZone-Konferenz, Highlights, Videos, Ergebnisse

Die Titans hoffen im zweiten London Game zurück in die Spur zu finden. Bei den Bears droht ihr wichtigster Spieler ausgerechnet gegen New England auszufallen, während bei den Bills und den Dolphins Backup-Quarterbacks ranmüssen. Die Eagles wollen in Fahrt kommen, die Jaguars die Vorwoche vergessen machen. In Baltimore empfängt am Abend die beste Defense die beste Offense der Liga. Ab 19 Uhr gibt's am Sonntag wie gewohnt alle Spiele in der kompletten RedZone-Konferenz live auf DAZN zu sehen.

NFL Week 7 Previews

Bye-Week: Packers, Raiders, Seahawks, Steelers.

Arizona Cardinals (1-6) - Denver Broncos (3-4)

Los Angeles Chargers (4-2) - Tennessee Titans (3-3) (So., 15.30 Uhr/London live auf DAZN)

Nach dem Blowout-Sieg der Seahawks über die Raiders kommt es zwischen den Titans und den Chargers in dieser Woche zum zweiten London Game der Saison - und angesichts der Ergebnisse in der Vorwoche erscheint der nächste Klassenunterschied alles andere als unmöglich. Nach der brutalen Pleite in der Vorwoche gegen die Ravens müssen Marcus Mariota und die Titans-Offense den Schalter schnellstmöglich umlegen.

Angesichts der riesigen Probleme im Blitz-Pickup (elf Sacks in der Vorwoche zugelassen) sowie den weiter anhaltenden Sorgen um Mariota, der die volle Kraft in seiner rechten Hand offenbar immer noch nicht wiedererlangt hat, kommt es Tennessee definitiv gelegen, dass Star-Pass-Rusher Joey Bosa auf Seiten der Chargers weiter ausfällt und frühestens nach der Bye Week wieder zum Team stoßen können wird. Die Titans werden derweil offenbar auf Guard Quinton Spain verzichten müssen. Der etatmäßige Starter laboriert an einer Schulter-Verletzung.

Die Chargers können voller Selbstvertrauen nach London reisen. Zuletzt feierten Philip Rivers und Co. zwei klare Siege in Serie, die einzigen Niederlagen der laufenden Saison setzte es gegen die Top-Teams der Rams und der Chiefs. Für Los Angeles könnte die Atmosphäre in London zudem eine gelungene Abwechslung sein. In den letzten Wochen kamen selbst bei Heimspielen der Chargers regelmäßig mehr Anhänger des gegnerischen Teams.

Chicago Bears (3-2) - New England Patriots (4-2) (So., 19 Uhr)

Ein Aufeinandertreffen zweier absoluter Top-Units erwartet uns in Chicago! Der absolute Offense-Defense-Gipfel steigt in dieser Woche zwar in Baltimore, doch mit der Bears-Defense und der Patriots-Offense darf man sich auf ein Kräftemessen zweier herausragender Teams freuen. Während New England die eigene Feuerkraft in der Vorwoche gegen die Chiefs bereits äußerst beeindruckend unter Beweis stellte, wollen sich die Bears nach einer enttäuschenden Performance gegen die Dolphins zurückmelden. Vor allem im Open-Field-Tackling offenbarte Chicago gegen eine von Brock Osweiler geführte Offense bislang unbekannte Schwächen.

Dass mit Khalil Mack (Knöchel) der beste und wahrscheinlich wichtigste Spieler der Bears ausgerechnet im Spiel gegen Tom Brady auszufallen droht, hilft dabei natürlich nur wenig. Es wäre ohne jede Frage ein herber Verlust für die Hausherren, zumal Macks eigentlicher direkter Gegenspieler Marcus Cannon aufgrund einer Gehirnerschütterung nicht spielen können wird.

Auf der anderen Seite des Balls stellt sich weiterhin die Frage: Wie gut ist Mitch Trubisky? Der 24-Jährige warf über die vergangenen zwei Wochen neun Touchdowns und nur eine Interception, wirkte trotz allem aber nicht immer ganz sattelfest. Die Patriots-Defense, die bereits Patrick Mahomes zumindest eine Halbzeit lang vor Probleme stellen konnte, könnte da ein gefährlicher Test werden. Zumal mit Allen Robinson (Leiste) der vielleicht beste Bears-Receiver auszufallen droht.

Indianapolis Colts (1-5) - Buffalo Bills (2-4) (So., 19 Uhr)

Beobachter hatten damit gerechnet, nun ist es tatsächlich passiert. Josh Allen ist verletzt. Der Bills-Quarterback hatte sich mit vielen, teils wilden Scrambles immer wieder harten Tackles ausgesetzt, gegen die Texans zog sich der Rookie dann eine Ellbogenblessur zu und fällt mindestens für diese Woche aus. Nach dem nächsten üblen Aussetzer, der Buffalo gegen die Texans sogar den Sieg kostete, darf allerdings nicht Nathan Peterman als Starter ran. Derek Anderson, der erst in der vergangenen Woche, eigentlich als Mentor für Allen verpflichtet wurde, wird die Bills aufs Feld führen.

Über die ersten sechs Wochen verbuchte Buffalo die wenigsten Punkte und die wenigsten Passing Yards pro Spiel, viel schlechter kann die Offense also auch mit Anderson kaum werden. Mit den Colts, die als eines von nur drei Teams ligaweit mindestens 30 Punkte pro Spiel zulassen, bekommt der Veteran ein zumindest theoretisch dankbares Matchup zum Auftakt.

Die Colts brauchen nach der enttäuschenden Shootout-Niederlage gegen die Jets nun unbedingt den Sieg über die Bills, um nicht ganz zum Bodensatz der Liga zu zählen. Mut macht in jedem Fall, dass Wide Receiver TY Hilton sein Comeback feiern wird. "Ich ohne 100 Prozent bin immer noch besser als die meisten mit 100 Prozent", zeigt dieser sich selbstbewusst. Verzichten müssen wird Andrew Luck allerdings wohl ein weiteres Mal auf Tight End Jack Doyle (Hüfte). Auch Wide Receiver Ryan Grant (Knöchel) könnte ausfallen.

Miami Dolphins (4-2) - Detroit Lions (2-3) (So., 19 Uhr)

Brocktober in Miami! Nach seinem Saisondebüt, in dem er gleich mal für 380 Yards warf, darf Brock Osweiler gegen die Lions ein zweites Mal in Folge für die Dolphins starten. Ryan Tannehill fällt aufgrund von Schulterproblemen erneut aus. Gegen die Bears profitierte Miami einmal mehr von Big-RAC-Plays. Inwieweit das Team diese Plays tatsächlich konstant kreieren kann, bleibt allerdings abzuwarten.

Defensiv können sich die Dolphins wohl über ein Comeback von Cameron Wake freuen. Der Pass-Rusher fiel zuletzt aufgrund einer Knieverletzung aus, konnte unter der Woche aber schon wieder Teile des Trainings absolvieren. Auf Seiten der Lions kehrt Guard TJ Lang nach überstandener Gehirnerschütterung zum Team zurück. Running Back Theo Riddick (Knie) wird allerdings erneut ausfallen.

Defensiv wird bei den Lions interessant zu beobachten sein, inwieweit Head Coach Patricia über die Bye Week an den defensiven Stellschrauben seines Teams zu drehen. Über die ersten Wochen enttäuschte Detroit hier, vor allem in der Run-Defense, über weite Strecken. Mit den Dolphins und ihrem Running-Back-Duo Frank Gore und Kenyan Drake empfängt sie nun eins der besseren Rushing-Teams der Liga.

