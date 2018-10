Die Denver Broncos vor dem TNG gegen die Arizona Cardinals: Nicht noch ein Übergangsjahr

Die Niederlage gegen die Los Angeles Rams bedeutete für die Denver Broncos die vierte Niederlage in Folge. Die Run-Defense ist eine Katastrophe, Case Keenum scheint nicht die erhoffte Lösung auf der Quarterback-Position zu sein. General Manager John Elway steht unter Druck, der Stuhl von Head Coach Vance Joseph wackelt. Im Thursday Night Game gegen die Arizona Cardinals (Fr., ab 2.20 Uhr live auf DAZN) sind die Broncos zum Siegen verdammt.

Exakt 13 Minuten und 21 Sekunden waren im Match zwischen den Denver Broncos und den Los Angeles Rams gespielt, da holte es die Fans im Mile High Stadium kollektiv von den Sitzen. Broncos-Receiver Emmanuel Sanders hatte Rams-Cornerback Troy Hill bei einer Go-Route geschlagen und den 44-Yard-Pass von Case Keenum am Rande der Endzone kontrollieren können.

Ein Touchdown? Möglich. Auf jeden Fall war es ein Big Play - First and Goal von der 1-Yard-Linie inklusive! Das dachte sich wohl auch Sanders. Er baute sich vor Hill auf und wedelte mit seinem Zeigefinger vor der Nase seines Gegenspielers. Auftritt der Referees: Die harte, aber vertretbare Entscheidung: Unsportliches Verhalten. 15 Yards Strafe. Statt First and Goal von der 1-Yard-Linie hieß es also First and Ten von der 15-Yard-Linie. Denver musste sich mit einem Field Goal zufrieden geben.

"Ich denke, wir hätten den Ball leicht [in die Endzone] reinbringen und noch vier Punkte mehr kriegen können", zeigte sich Sanders im Anschluss an das Spiel verbittert. "Ich glaube, diese Niederlage geht auf mich." Es ist lobenswert, dass Sanders seinen eigenen Fehler nach dem Spiel nicht kleinzureden versuchte. Und doch: Es war letztlich auch nur einer von vielen vermeidbaren Fehlern. Die Broncos scheinen sich aktuell immer wieder selbst im Weg zu stehen.

"Wir schlagen uns jede Woche selbst"

Alleine ein Blick auf den nächsten Drive genügt, um dieses Bild zu bestätigen: Bereits klar in Field-Goal-Range unterliefen Denver gleich zwei Holding-Penalties. Die Folge: Ein Punt. Drei weitere Punkte, die das Team ohne Not liegen ließ. "Wir müssen es endlich schaffen, uns nicht immer selbst zu schlagen", monierte Cornerback Chris Harris Jr. zurecht. "Wir müssen uns einfach eine Chance auf den Sieg geben. Wir schlagen uns jede Woche selbst. Es ist hart, so zu gewinnen."

Tatsächlich war die Leistung des Teams gegen die ungeschlagenen Rams lange nicht so schlecht wie es eine vierte Niederlage in Serie vermuten lassen könnte. Als erstes Team in dieser Saison ließ Denver weniger als 30 Los-Angeles-Punkte zu. Als erstes Team in dieser Saison hielten die Broncos Jared Goff bei nur 201 Passing Yards. Und als erstes Team in dieser Saison verbuchte man fünf Sacks gegen die Rams.

Und doch brachte sich das Team von Head Coach Vance Joseph letztendlich um seinen verdienten Lohn. Offensiv kosteten Denver individuelle Aussetzer wichtige Punkte. Defensiv war die Rushing-Defense hingegen ein Totalausfall. Mal wieder.

Die schlechteste Run-Defense der Liga

Als erstes Team in der Geschichte der NFL ließen die Broncos zwei Wochen in Folge 200 Rushing Yards von einem gegnerischen Spieler zu. Isaiah Crowell lief in Woche 5 für 219 Yards, Todd Gurley verpasste diese Marke mit 208 Yards nur um Haaresbreite. Es sind Werte, die für jede NFL-Franchise inakzeptabel wären. Umso mehr ist dies allerdings bei einem Team der Fall, das mit Kalibern wie Von Miller, Derek Wolfe oder Bradley Chubb in der Defensive Line eigentlich stark besetzt ist.

Kein Team lässt nach sechs Spielen mehr Rushing Yards pro Spiel (161,3) zu. Darüber hinaus weist auch kein Team einen schlechteren Wert bei Rushing Yards pro Versuch (5,6) auf. Vor allem an Miller, der als einer der besten Pass-Rusher und Run-Defender der Liga gilt, gehen diese Werte nicht spurlos vorbei. "Ich war in den letzten Wochen gegen den Run und als Rusher nicht gut", zeigte sich Miller noch vor dem Rams-Spiel selbstkritisch.

Der ehemalige Super Bowl MVP ist unverzichtbar für die Broncos. Spielt er gut, spielt Denver häufig gut. Erwischt er einen schlechten Tag, gilt das meist auch für sein Team. In den ersten zwei Saisonspielen verzeichnete Miller vier Sacks. Beide Spiele gewann Denver. In den darauffolgenden drei Matches kam Miller nicht ein Mal zum Quarterback. Alle drei Spiele endeten in Niederlagen.

Kaum ein Spieler sah sich in der vergangenen Saison mehr Double-Teams und Chips ausgesetzt als Miller. Auch deshalb entschieden sich die Broncos an der fünften Stelle des Drafts für Bradley Chubb, einen weiteren potenziellen Star-Pass-Rusher. Chubb und Miller sollten die Renaissance des zweiköpfigen Pass-Rush-Monsters werden, das Denver vor drei Jahren bis zum Titel führen konnte. Damals bereitete Miller zusammen mit DeMarcus Ware gegnerischen Quarterbacks Albträume.

Joseph hatte vor dem Matchup mit den Rams angekündigt, Miller und Chubb mehr gemeinsame Pass-Rushes zu ermöglichen. Auch wenn es nicht in einem Sieg resultieren sollte, ging dieser Plan zumindest auf: Miller beendete seine Durststrecke von drei Spielen ohne Sack, er und Chubb verbuchten zusammen vier Sacks. Ein Lichtblick.

NFL: Cap Space 2019 - Colts und Jets vor glänzender Zukunft? © getty 1/33 Zwar dürften Teams aktuell noch kaum an die nächste Saison denken. Manche aber dürften beim zur Verfügung stehenden Cap große Augen bekommen. Hier ist die Liste nach aktuellem Stand von spotrac.com. © getty 2/33 Platz 32 - Philadelphia Eagles: -7.611.362 Dollar. © getty 3/33 Platz 31 - Jacksonville Jaguars: -6.468.049 Dollar. © getty 4/33 Platz 30 - Minnesota Vikings: 10.993.357 Dollar. © getty 5/33 Platz 29 - Pittsburgh Steelers: 16.325.592 Dollar. © getty 6/33 Platz 28 - New Orleans Saints: 17.689.052 Dollar. © getty 7/33 Platz 27 - New York Giants: 18.754.559 Dollar. © getty 8/33 Platz 26 - Chicago Bears: 19.650.692 Dollar. © getty 9/33 Platz 25 - Washington Redskins: 20.724.924 Dollar. © getty 10/33 Platz 24 - Miami Dolphins: 21.504.971 Dollar. © getty 11/33 Platz 23 - New England Patriots: 23.067.396 Dollar. © getty 12/33 Platz 22 - Carolina Panthers: 23.350.622 Dollar. © getty 13/33 Platz 21 - Los Angeles Chargers: 23.769.992 Dollar. © getty 14/33 Platz 20 - Tampa Bay Buccaneers: 25.454.339 Dollar. © getty 15/33 Platz 19 - Denver Broncos: 29.686.773 Dollar. © getty 16/33 Platz 18 - Atlanta Falcons: 30.024.217 Dollar. © getty 17/33 Platz 17 - Baltimore Ravens: 35.748.559 Dollar. © getty 18/33 Platz 16 - Los Angeles Rams: 36.903.593 Dollar. © getty 19/33 Platz 15 - Green Bay Packers: 39.674.892 Dollar. © getty 20/33 Platz 14 - Tennessee Titans: 41.467.363 Dollar. © getty 21/33 Platz 13 - Kansas City Chiefs: 44.470.253 Dollar. © getty 22/33 Platz 12 - Arizona Cardinals: 46.914.839 Dollar. © getty 23/33 Platz 11 - Detroit Lions: 48.415.587 Dollar. © getty 24/33 Platz 10 - Oakland Raiders: 55.570.249 Dollar. © getty 25/33 Platz 9 - Seattle Seahawks: 57.572.132 Dollar. © getty 26/33 Platz 8 - Cincinnati Bengals: 58.592.158 Dollar. © getty 27/33 Platz 7 - Dallas Cowboys: 61.171.693 Dollar. © getty 28/33 Platz 6 - San Francisco 49ers: 62.190.592 Dollar. © getty 29/33 Platz 5 - Cleveland Browns: 77.131.694 Dollar. © getty 30/33 Platz 4 - Houston Texans: 84.962.098 Dollar. © getty 31/33 Platz 3 - Buffalo Bills: 90.878.724 Dollar. © getty 32/33 Platz 2 - New York Jets: 105.718.030 Dollar. © getty 33/33 Platz 1 - Indianapolis Colts: 126.355.351 Dollar.

Die Rams halten Denver den Spiegel vor

Eine Niederlage gegen die Rams, eine knappe obendrein, stellt für Denver natürlich keine Katastrophe dar. Die Spiele, die man hätte gewinnen sollen, finden sich in den Wochen zuvor. Und doch dürfte der Vergleich mit der Franchise aus Los Angeles für die Broncos ein unschöner sein.

So ungleich die beiden Teams heute auch sein mögen, so viele Parallelen wiesen sie über die letzten Jahre auf. Sowohl Denver als auch Los Angeles waren im Draft 2016 auf der Suche nach ihrem Quarterback der Zukunft. Und beide glaubten ihn damals gefunden zu haben. Die Broncos drafteten Paxton Lynch, die Rams Jared Goff. Darüber hinaus führten beide Franchises im Frühjahr 2017 einen Coaching-Wechsel durch. Die Rams konnten Offensiv-Genie Sean McVay von sich überzeugen, die Broncos entschieden sich für den defensiv orientierten Vance Joseph. Darüber hinaus ließ Broncos-GM John Elway in diesem Sommer die hoch angesehenen Wade Philipps und Aqib Talib gehen. Beide fanden bei den Rams ihr neues Zuhause.

2018 ähneln sich die Teams kaum noch. Während die Rams bereits in der vergangenen Saison ihre 13-jährige Playoff-Abstinenz beendeten und aktuell das wohl beste Team der NFL stellen, drohen die Broncos zum dritten Mal in drei Jahren die Postseason zu verpassen.

Elway findet keinen Quarterback

Die über fast 40 Jahre erfolgsverwöhnten Broncos-Fans zeigten ihre Frustration am vergangenen Sonntag deutlich. Mehr als 9.000 Plätze im Stadion blieben leer. Als die Rams ihre Führung auf 20:3 ausbauten, dürfte sich diese Zahl noch deutlich erhöht haben. Die vielleicht am meisten bejubelte Szene an jenem Abend war kein Touchdown oder Sack der Broncos, sondern der Moment, in dem Backup-Quarterback Chad Kelly kurz vor der Pause für einen Snap aufs Feld lief, da Starter Case Keenum wegen einer möglichen Gehirnerschütterung untersucht werden musste.

Keenum hat noch keine halbe Saison im Trikot der Broncos gespielt und scheint das Vertrauen der Fans schon wieder verloren zu haben. In nur sechs Spielen warf der 30-Jährige bereits mehr Interceptions als in der gesamten Vorsaison (acht). Aktuell wirkt Keenum seinen Texans- und Rams-Jahren näher als seinen starken Leistungen für die Vikings. "Das ist nicht das erste Mal, dass die Fans unzufrieden mit dem sind, was auf dem Feld, auf dem ich spiele, passiert", zeigt sich Keenum (noch) cool. "Sie sollten sauer sein, ich bin auch sauer. Wir müssen besser spielen. Wir können das jede Woche sagen, aber wir müssen es mal machen."

Mit jedem durchwachsenen Spiel von Keenum wächst auch der Druck auf Elway. Der 58-Jährige ist eine lebende Legende in der Mile High City. Zwei Mal holte er als Quarterback den Super Bowl nach Denver, ein Mal gelang es ihm als Manager. Und doch ist auch er nicht unantastbar. Bereits drei Spieler sollten nach dem Karriereende von Peyton Manning Denvers Quarterback der Zukunft werden. Zwei scheiterten krachend, der dritte ist gerade drauf und dran, dies ebenfalls zu tun.

Erst vergangene Woche wurde Elway am Rande des Spiels der Oregon Ducks gesichtet. Dass mit Justin Herbert das derzeit wohl größte College-Quarterback-Talent für die Ducks aufläuft, dürfte kein Zufall sein. Klar ist: Unzählige Chancen, den richtigen Quarterback für die Broncos zu finden, wird Elway nicht mehr bekommen.

NFL: 15 Kandidaten für einen Trade - wer wechselt vor der Deadline? © getty 1/16 Am 30. Oktober ist die Trade-Deadline in der NFL. SPOX zeigt euch 15 Kandidaten, welche am wahrscheinlichsten noch in einen Trade involviert werden. © getty 2/16 Ameer Abdullah (RB, Lions): Die Lions scheinen endlich ein einigermaßen verlässliches Running Game auf die Beine stellen zu können. Hinter LeGarrette Blount und Kerryon Johnson ist für Abdullah aber kein Platz mehr. Tipp: Texans. © getty 3/16 Le`Veon Bell (RB, Steelers): Bell hat seine Rückkehr in Pittsburghs Bye Week bekanntgegeben. Die Steelers haben aber wohl keine Lust mehr auf den All Pro und geben ihn für einen 3rd-Rounder ab. Tipp: Redskins. © getty 4/16 Deone Bucannon (LB/S, Cardinals): Bucannon ist im 4-3-System von Arizonas neuem Coach Steve Wilks fast gänzlich ohne Rolle. Problem: Bucannon wird nach der Saison Free Agent. Tipp: Jets. © getty 5/16 Tevin Coleman (RB, Falcons): Auch Colemans Vertrag läuft aus und in Erwartung eines großen Zahltags gibt es in Atlanta kaum Verbleibchancen. Mit der Gefahr des Verpassens einer PO-Teilnahme könnten die Falcons noch Kapital herausschlagen. Tipp: Packers. © getty 6/16 Jamie Collins (LB, Browns): Collins hat trotz teuren Vertrages nur noch eine marginale Rolle in Cleveland. Sein ehemaliger Arbeitgeber könnte dessen Dienste dagegen gerade wieder gut gebrauchen. Tipp: Patriots. © getty 7/16 Marcus Cooper (CB, Bears): Eine weitere Rückkehr könnte im Falle von Cooper Sinn machen. Nachdem er im letzten Jahr gecuttet wurde, haben die Bears ihn günstig wiederverpflichtet, doch seitdem nur selten eingesetzt. Tipp: Chiefs. © getty 8/16 Jordan Howard (RB, Bears): Howard bekommt im System von Matt Nagy nicht Ansatzweise den Workload, den er in den beiden Vorjahren hatten. Schon in der Offseason gab es Trade-Gerüchte. Tipp: Dolphins. © getty 9/16 Karl Joseph (S, Raiders): Vor einer Oberschenkelverletzung kam der ehemalige Erstrundenpick unter Jon Gruden kaum zum Einsatz. Zuletzt wurde er sogar dafür Verantwortlich gemacht, dass Gruden im Draft nicht Derwin James wählen konnte. Tipp: Falcons. © getty 10/16 LeSean McCoy (RB, Bills): Die Bills befinden sich im Rebuild und setzen McCoy teilweise nur ganz selten ein. Mit der Ajayi-Verletzung in Philadelphia könnte eine Rückkehr absolut Sinn machen. Tipp: Eagles. © getty 11/16 DeVante Parker (WR, Dolphins): Die Dolphins suchen nach Abnehmern für den ehemaligen Erstrundenpick, der in einem teuren Receiver-Corps nur vierte Wahl ist. Parker kostet nächste Saison allerdings über 9 Millionen Dollar. Tipp: Panthers. © getty 12/16 Shane Ray (LB, Broncos): Die Broncos haben die Option fürs fünfte Jahr bei Ray nicht gezogen und setzen den Pass Rusher nur noch situativ ein. Nach der Saison geht Ray also auf den freien Markt. Tipp: Rams. © getty 13/16 Craig Robertson (LB, Saints): Mit der bevorstehenden Rückkehr von Manti Te`o könnte Robertson bald wieder Snaps an der Hand abzählen. Dabei sah das in den letzten Wochen gar nicht einmal schlecht aus. Tipp: Steelers. © getty 14/16 Golden Tate (WR, Lions): Die Lions laufen Gefahr, Tate nach der Saison ohne Gegenwert zu verlieren. Zwar bekommt der 30-Jährige noch einige Targets, doch ist er in Detroit die klare Nummer 3. Tipp: Titans. © getty 15/16 Demaryius Thomas (WR, Broncos): Thomas ist im Rebuild der Broncos-Offense mit einem teuren Vertrag und in einem breiten Wideout-Corps Ballast für die Franchise. Dak Prescott hingegen könnte eine verlässliche physische Option gebrauchen. Tipp: Cowboys. © getty 16/16 Adam Vinatieri (K, Colts): Vinatieris Karriere neigt sich unweigerlich dem Ende zu. Mit den Colts geht es heuer wohl nicht in die Playoffs. Hier gibt es an der Westküste ein Team, das konstant Probleme in dieser Disziplin hat. Tipp: Chargers.

Ein Sieg ist Pflicht

Noch (deutlich) heißer als Elways Stuhl dürfte allerdings der von Head Coach Vance Joseph sein. Dieser kündigte zuletzt an, selbst mehr Verantwortung, unter anderem im defensiven Play-Calling, übernehmen zu wollen. Die Umstellungen des 46-Jährigen fruchteten bislang allerdings allenfalls in Ansätzen. Mit nur sieben Siegen aus bisher 22 Spielen braucht Joseph schnellstmöglich Erfolgserlebnisse. Eine weitere Saison mit einem hohen Draft-Pick wird seine Coaching-Karriere (zumindest in Denver) nicht überleben.

Noch ist allerdings keine Zeit für Schnellschlüsse. Mit den Arizona Cardinals haben die Broncos im Thursday Night Game einen schlagbaren Gegner vor der Brust. Für Joseph und Co. ist es ein absolutes Must-Win-Game. Mit einer 3-4-Bilanz sähe es trotz brutalem weiterem Programm (@KC, HOU, @LAC, PIT, @CIN) zumindest ein wenig rosiger in der Mile High City aus. "Das Letzte, was wir machen sollten, ist die Hoffnung verlieren", erklärte Pass-Rusher Shane Ray nach dem Spiel gegen die Rams. "Wir haben noch jede Menge Zeit. Aber wir müssen jetzt mal irgendetwas geschafft bekommen."