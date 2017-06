Bestätigt: Decker geht zu den Titans

Montag, 19.06.2017

Die Titans bestätigten die Einigung am späten Sonntagabend, es handelt sich um einen Einjahresvertrag. Der Wide Receiver konnte in der vergangenen Saison aufgrund einer Schulter- und einer Hüftverletzung nur drei Spiele absolvieren (9 REC, 194 YDS, 2 TD) und musste schließlich operiert werden. Auch hinter seiner Fitness zum Start der kommenden Saison stand zwischenzeitlich gar ein Fragezeichen.

Im Alter von 30 Jahren kann er sich jetzt nochmals für einen neuen Vertrag empfehlen - und dabei helfen, das Receiving Corps in Tennessee weiter zu verbessern. Nachdem die Titans hier in jüngerer Vergangenheit große Probleme hatten, hat das Team in dieser Offseason fleißig investiert: Neben Decker kamen im Draft schon die Wide Receiver Corey Davis und Taywan Taylor sowie Tight End Jonnu Smith.

Decker war Anfang der vergangenen Woche von den Jets entlassen worden. Er ist somit das aktuellste Opfer der radikalen Verjüngungskur bei Gang Green, die zuvor unter anderem bereits Darrelle Revis, Nick Mangold und David Harris die Jobs in New York gekostet hatte.

