Goodell spricht über Kaepernick

Samstag, 17.06.2017

Diese Meinung bekräftigte Goodell am Donnerstag in L.A. während einem All-Access-Event der Rams.

"Alle Teams wollen besser werden", sagte Goodell laut ESPN. Dafür würden die Teams tun, "was auch immer nötig ist". Damit widerspricht er erneut Spekulationen, dass Colin Kaepernick aufgrund seine Hymnen-Protests keinen neuen Arbeitgeber findet. "Das sind Football-Entscheidung. Ich glaube, wenn ein Team das Gefühl hat, dass Colin Kapernick die Mannschaft verbessern würde, würden sie es tun."

Erlebe die NFL live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Kaepernick stieg nach der vergangenen Saison aus seinem Vertrag aus und wurde damit Free Agent. Während zu Beginn noch mehreren Teams ein Interesse nachgesagt wurde, zeigten letztlich wohl nur die Seattle Seahawks ernsthafte Neugierde - und lud den NFC Champ von 2012 ein. Am Ende verpflichte das Team von Steve Carroll allerdings Austin Davis, der seit zwei Jahren kein Spiel mehr absolviert hat.

Das SPOX-Ranking der Top 20 Quarterbacks - Wo steht Colin Keapernick?

Ende Mai äußerte sich außerdem Giants-Owner John Mara gegenüber TheMMQB.com, ihn hätten unzählige Mails von wütenden Fans erreicht in denen etwa stand: "Wenn einer eurer Spieler so etwas (Hymnen-Protest, Anm.d.Red.) macht, kommen wir nie wieder zu einem Giants Spiel." Angesprochen auf diese Fanreaktionen, gab Commissioner Goodell sich unbeeindruckt: Colin Kapernick habe ja genau das erreichen wollen: Eine Diskussion entfachen. Goodell glaubt aber nicht, dass Mails wie diese, die Entscheidung der NFL-Teams beeinflussen: "Sie werden das tun, was der Mannschaft die beste Chance auf das Gewinnen gibt."

Auf die Frage, ob er sich wünschen würde, dass ein Team Kaep unter Vertrag nimmt, sagte Goodell nur: "Ich mische mich da nicht ein."

Colin Kaepernick im Steckbrief