Offiziell: Eric Decker wird Free Agent

Dienstag, 13.06.2017

Nachdem die Jets bereits in der Vorwoche angekündigt hatten, sich auf jeden Fall von Decker zu trennen, wurde er nun also aus seinem Vertrag entlassen, da sich kein Tradepartner finden ließ. "Ich möchte mich bei Eric Decker für das bedanken, was er in den letzten drei Jahren für die New York Jets geleistet hat", sagte Jets-CEO Woody Johnson in einer Presseerklärung. Man wünsche ihm für die Zukunft nur das Beste.

Wo die liegen wird, ist noch offen. Decker hatte im letzten Jahr mit Verletzungen an der Hüfte und der Schulter zu kämpfen, will zur kommenden Saison aber wieder vollständig fit sein. In drei Jahren bei den Jets kam der 30-Jährige auf 19 Touchdowns in 33 Spielen.

Eric Decker im Steckbrief