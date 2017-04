Seahawks: Sherman-Trade "hinter uns"

Dienstag, 25.04.2017

"Im Moment haben wir das hinter uns gelassen", erklärte Schneider mit Blick auf einen Trade des Cornerbacks bei SeattlePI.com. Einzige Ausnahme: "Falls jemand anruft und irgendetwas Verrücktes anbietet, dann werden wir darüber diskutieren." Sherman war zum Wochenbeginn auch beim freiwilligen Seahawks-Training erschienen, nachdem er den Trainingsstart noch hatte ausfallen lassen.

Erlebe den Draft Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Bereits am vergangenen Freitag hatte Schneider mit Blick auf den vor einigen Wochen noch heiß diskutierten Sherman-Trade zurück gerudert: "Im Moment stehen die Chancen auf einen Trade schlecht." Gleichzeitig allerdings fügte er auch da hinzu: "Aber falls jemand auf uns zu kommt und etwas passiert, dann passiert es."

Sherman zeigte in der Vorsaison einige ungewohnte Schwächen, spielte aber auch über weite Strecken angeschlagen. Den Seahawks-Cap wird er in der kommenden Saison mit über 13 Millionen Dollar belasten, Schneider selbst hatte die Trade-Gerüchte Anfang April bestätigt. Allerdings verlangen die Seahawks dem Vernehmen nach einen äußerst hohen Preis, was Teams mutmaßlich abgeschreckt hat.

Alle sieben Draft-Runden im Überblick