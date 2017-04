Seahawks fordern "hohen Preis" für Sherman

Freitag, 07.04.2017

Laut NFL-Network-Insider Ian Rapoport verlangt Seattle einen "sehr hohen Preis" für den Star-Cornerback und führte weiter aus: "Womöglich einen Erstrunden-Draft-Pick. Vielleicht auch einen sehr guten Spieler, der einen günstigen Vertrag hat, sowie einen zusätzlichen Pick."

Die Meldung kommt unmittelbar nachdem sich Seahawks-Geschäftsführer John Schneider bei ESPN zu den Trade-Gerüchten geäußert hatte: "Was man letztlich in den News lesen konnte, ist korrekt. Das gilt für beide Seiten. Er weiß, was Sache ist und wir wissen, was Sache ist. Ich weiß nicht, ob da jemals etwas passieren wird - aber wie ich den Leuten immer sage: 98 Prozent der Deals, in die wir involviert sind, schließen wir am Ende nicht ab."

Sherman selbst bestätigte die Meldungen zuvor ebenfalls: "Ich möchte die Stadt und meine Jungs nicht verlassen, aber ich verstehe, dass es ein Business ist. Organisationen und Philosophien verändern sich."

