Medien: Peppers fällt durch Dopingprobe

Montag, 24.04.2017

Wie ESPN-Insider Adam Schefter unter Berufung auf NFL-Quellen berichtet, soll die NFL die Teams darüber unterrichtet haben, dass Peppers beim Combine eine verdünnte Dopingprobe abgegeben habe.

In einem Statement ließ die CAA, Peppers Berater-Agentur, verlauten, dass Peppers wegen einer Erkältung "acht bis zehn Flaschen Wasser" getrunken habe, bevor er am Combine teilgenommen habe.

Da Peppers als erster Prospect überhaupt an der Sichtung für Linebacker und Defensive Backs teilgenommen hatte, sei diese Maßnahme unabdingbar gewesen. Gleichzeitig wurde auf Peppers bislang makellose Weste in Sachen Doping verwiesen.

Laut Mike Freeman vom Bleacher Report gaben sich aber nicht alle Offiziellen der NFL mit dieser Erklärung zufrieden. Unter anderem soll der Satz "Does he think we're stupid?" ("Glaubt er, dass wir dumm sind?") gefallen sein.

