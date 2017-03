Cousins: Trade-Gespräche - keine Forderung

Dienstag, 14.03.2017

Rund um den Start der Free Agency waren Gerüchte aufgekommen, wonach Cousins die Team-Bosse um einen Trade gebeten oder sogar einen solchen gefordert habe. Der Quarterback selbst hat, wie er ESPN-Insider Adam Schefter in dessen "Know Them From Adam"-Podcast verriet, diese Gerüchte erstmals von einem Schuhverkäufer gehört, während er mit seiner Frau unterwegs war.

"Ich habe gelacht, und mich gefragt, wo das herkommt. Denn das stimmt nicht. Irgendwie wurden die Tatsachen so verdreht, dass ein Verkäufer im Laden das Wort "verlangt" benutzt hat. Diesen Ansatz habe ich nie gewählt", betonte er.

Erlebe die NFL Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Allerdings, so Cousins, der zum zweiten Mal in Folge den Franchise Tag erhalten hatte, weiter, gab es tatsächlich Gespräche mit den Team-Bossen über einen Trade: "Ich habe nachgefragt, ob es Interesse an einem Trade gibt, um ihre Perspektive der Dinge zu verstehen. Die Antwort, die ich bekommen habe, war, dass (Team-Besitzer, d. Red.) Mr. Snyder an mich glaubt und will, dass ich ein Redskin bleibe."

Schon seit Wochen halten sich Gerüchte, wonach Cousins Washington verlassen und zu den San Francisco 49ers wechseln könnte. Dort ist Kyle Shanahan, der in der Hauptstadt bereits mit dem Quarterback zusammengearbeitet hat, inzwischen der Head Coach und sucht einen Quarterback. Denkbar ist auch, dass Cousins nach der kommenden Saison schlicht keinen neuen Vertrag bei den Redskins unterschreibt und dann zu den Niners wechselt.

Der NFL-Spielplan im Überblick