DeMarcus Ware verkündet Karriereende

"Es ist Zeit" - das verkündete Ware am Montag via Twitter. In einem Statement schreibt er: "Nachdem ich gründlich darüber nachgedacht und gebetet habe, habe ich mich dazu entschieden, das Ungewisse zu akzeptieren und meine NFL-Karriere zu beenden."

Sein Vertrag bei den Broncos war ausgelaufen, an Angeboten aber hat es übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht gemangelt - auch finanziell lukrative Offerten sollen noch dabei gewesen sein. Darauf spielte Ware ebenfalls an: "Es haben sich mir verführerische Gelegenheiten präsentiert, um weiterzumachen, und körperlich fühle ich mich so gut wie lange nicht mehr. Aber meine langfristige Gesundheit und Lebensqualität überwiegen heute meine Leidenschaft für das Spiel, wie ich sie einst hatte."

Darüber hinaus bedankte sich Ware bei den Dallas Cowboys und den Denver Broncos, seinen einzigen beiden Teams in der NFL. Ware, der mit 138,5 Sacks (achtmeiste Sacks in der All-Time-Liste), 654 Tackles und drei Interceptions abtritt, hatte von 2005 bis 2013 in Dallas gespielt. Anschließend ging er noch für drei Jahre nach Denver, wo er 2015 gemeinsam mit Von Miller das beste Pass-Rush-Duo der Liga formte und den Super Bowl gewann. Von 2006 bis 2012 verzeichnete Ware im Schnitt 14,7 Sacks pro Saison.

