Edebali unterschreibt in Denver

Dienstag, 14.03.2017

Edebalis bisheriger Klub, die New Orleans Saints, hatte am Sonntag auf sein Recht zur Vertragsverlängerung nach drei gemeinsamen Jahren (48 Einsätze) verzichtet. Die Saints hatten Edebali 2014 als Undrafted Free Agent verpflichtet, weshalb das Team nach drei Jahren die Chance auf ein erstes Angebot hatte.

In Denver erhält der 27-Jährige jetzt die Chance, sich in der Pass-Rush-Rotation für Snaps zu empfehlen. Die ist mit Von Miller, Shane Ray und Shaquil Barrett bereits gut besetzt, durch den Rücktritt von DeMarcus Ware allerdings wurde ein Platz in der Rotation frei. Gleichzeitig wird sich Edebali auch im Special Team beweisen müssen.

"Ich sehe die Jungs, die hier sind - darunter ein guter Freund von mir, (Strong Safety, d. Red.) Justin Simmons, mit dem ich im College schon zusammengespielt habe - und alle hatten nur gute Dinge zu berichten", verriet Edebali auf der Team-Homepage. "Ich fühle mich hier direkt sehr wohl. Justin hat mir von ihrer 3-4 erzählt, aber eher darüber, wie die Jungs hier arbeiten."

