Korbjäger NBA Podcast – Division-Analyse: Die Pacific Division

Die Division-Reihe kommt zum Abschluss! Im letzten Teil der Reihe nimmt sich der Korbjäger Podcast die Pacific Division vor und analysiert die Situationen von LeBron James und den Lakers sowie den anderen Teams. Außerdem geht es um die Nachrichten um Russell Westbrook und Anthony Davis.

SPOX-NBA-Redakteur Ole Frerks hat gemeinsam mit Max Marbeiter (ehemals SPOX) den Korbjäger NBA Podcast gegründet. Darin werden alle möglichen Themen aus der NBA-Welt diskutiert, mit einer Kombination aus Fan-Perspektive, Expertise und Humor.

Aktuell geht es im Podcast um die einzelnen Divisions der NBA, in Folge 6 ist dabei die Pacific Division mitsamt ihrer fünf Teams an der Reihe: Wie haben sich die Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns und Sacramento Kings in der Offseason geschlagen? Auch einige Hörer-Fragen werden dabei beantwortet, die man ganz einfach auf Twitter stellen kann. Dazu gibt es einen News-Überblick mit den Themen Russell Westbrook und Anthony Davis.

Korbjäger NBA Podcast: Die Pacific Division in der Analyse

Im Podcast besprechen wir zunächst die News der Woche, die Verletzungen von Russell Westbrook und Devin Booker sowie den Agentur-Wechsel von Anthony Davis. Dann widmen wir uns der Pacific Division, die natürlich wie alle anderen Divisions auch einen neuen Namen bekommt. Die Frage dabei: Kann Ole den Kantersieg perfekt machen?

In der Folge geht es zunächst um die Lakers, dann stellen wir LeBron James und Kevin Durant gegenüber und sprechen über das Potenzial der Suns. Beim Big Picture geht es um die Clippers und ihren neuen Strippenzieher im Hintergrund sowie einige Hörerfragen.

Das Programm:

4:18 Anthony Davis und Russell Westbrook

15:45 Re-Naming

19:56 Team to Watch: Die Lakers

38:24 LeBron vs. KD

44:35 Potenzial der Suns

54:45 Big Picture: Clippers

79:04 Hörerfragen

94:04 So geht's weiter

