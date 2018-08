Korbjäger NBA Podcast – Division-Analyse: Die Northwest Division

Nachdem in der vergangenen Woche die Atlantic Division beleuchtet wurde, geht es in der Division-Reihe in dieser Woche im Westen weiter: Der Korbjäger NBA Podcast blickt auf die Northwest und analysiert die Situationen der OKC Thunder, der Utah Jazz und Co.

SPOX-NBA-Redakteur Ole Frerks hat gemeinsam mit Max Marbeiter (ehemals SPOX) den Korbjäger NBA Podcast gegründet. Darin werden alle möglichen Themen aus der NBA-Welt diskutiert, mit einer Kombination aus Fan-Perspektive, Expertise und Humor.

Nach mehreren Specials und Reaktions-Podcasts im Laufe der Free Agency, die weiterhin auf allen Plattformen zu finden sind, geht es im Podcast aktuell um die einzelnen Divisions der NBA.

In Folge 4 geht es dabei um die Northwest Division mitsamt ihrer fünf Teams: Wie haben sich die Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, OKC Thunder, Portland Trail Blazers und Utah Jazz in der Offseason geschlagen? Auch einige Hörer-Fragen werden dabei beantwortet, die man ganz einfach auf Twitter stellen kann.

Hier geht es zur aktuellen Folge auf iTunes, hier geht es zu Spotify. Dazu kann man die Folge auch direkt beim Hoster Podomatic abspielen.

Korbjäger NBA Podcast: Die Northwest Division in der Analyse

Im Podcast küren wir zunächst den Gewinner der Vorwoche und schlagen auch für die Northwest Division jeweils neue Namen vor. Dann stellt jeder sein in dieser Division interessantestes Team vor: Max widmet sich den Utah Jazz vor dem zweiten Jahr mit Donovan Mitchell, Ole wirft einen Blick auf die OKC Thunder und das Potenzial (in vielerlei Hinsicht) der Zusammenarbeit von Dennis Schröder und Russell Westbrook.

Beim Big Picture blicken wir zudem auf die Wolves und den vermeintlichen Zwist zwischen Butler und Towns sowie den Status von Tom Thibodeau. Außerdem: Wer ist in drei Jahren der beste Spieler dieser Division? Sollte C.J. McCollum getradet werden? Und ein Abschied von Manu Ginobili.

Viel Spaß mit der heutigen Folge!

Das Programm:

3:35 Abschied von Manu

7:53 Re-Naming der Division

12:42 Team to Watch: Die Jazz

26:40 Wie passen Schröder und Russ zusammen?

41:20 Der beste Spieler der Division

53:18 Spaß mit den Nuggets

58:45 Big Picture: Minnesota

1:31:58 Diese Woche vor ...

