Korbjäger NBA Podcast – Division-Analyse: Die Southeast Division

Die NBA Offseason ist nahezu komplett erledigt, es ist also an der Zeit, sich alle Teams noch einmal in Ruhe anzuschauen. Im ersten Teil der Division-Reihe wird dabei die Southeast Division beleuchtet: Wie haben sich die Hawks, Wizards, Heat und Co. im Sommer geschlagen?

Den Anfang macht die Southeast Division mitsamt ihrer fünf Teams: Wie haben sich die Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic und Washington Wizards in der Offseason geschlagen?

Korbjäger NBA Podcast: Die Southeast Division in der Analyse

Der Podcast eröffnet mit einer Diskussion darüber, wie zeitgemäß Divisions wirklich noch sind, dann erklärt Max, was Edward Nigma mit der Southeast zu tun hat. Zudem sprechen wir ausführlich über das wohl interessanteste Team der Division, die Washington Wizards.

In der Rubrik Big Picture blicken wir auf die Miami Heat, dazu beantworten wir einige Fragen, unter anderem zu der fehlenden Hornets-Identität in der Ära Michael Jordan. Außerdem: Was ist in der kommenden Saison von John Collins zu erwarten?

Das Programm:

1:31 Ist das Division-Format noch zeitgemäß?

12:02 Re-Naming der Southeast Division

15:30 Das interessanteste Team

30:39 Der größte Sprung

34:14 Der größtmögliche Spaßfaktor

40:42 Big Picture

54:29 Hörerfragen

