Korbjäger NBA Podcast – Division-Analyse: Die Central Division

Die Division-Reihe geht in ihre vorletzte Ausgabe: In dieser Woche wird im Korbjäger Podcast die Central Division analysiert. Außerdem werden einige News besprochen - und es gibt einen Blick hinter die Kulissen der "More Than An Athlete"-Tour von LeBron James.

Aktuell geht es im Podcastum die einzelnen Divisions der NBA, in Folge 5 ist dabei die Central Division mitsamt ihrer fünf Teams an der Reihe: Wie haben sich die Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers und Milwaukee Bucks in der Offseason geschlagen? Auch einige Hörer-Fragen werden dabei beantwortet, die man ganz einfach auf Twitter stellen kann. Zudem gibt es einen kurzen Blick hinter die Kulissen der Exklusiv-Story mit LeBron James.

Korbjäger NBA Podcast: Die Central Division in der Analyse

Im Podcast besprechen wir zunächst die News der Woche, den Trade zwischen den Phoenix Suns und den Houston Rockets sowie Entlassung von Luol Deng - und Ole erzählt von seinem Treffen mit LeBron. Dann widmen wir uns der Central Division, die natürlich wie alle anderen Divisions auch einen neuen Namen bekommt.

In der Folge werden die ambitionierten Bucks und Pacers näher betrachtet, beim Big Picture geht es um die Bulls und auch die Pistons und Cavs sowie die neue Rolle von Kevin Love finden natürlich Erwähnung. Außerdem: Welchen Level kann Giannis kommende Saison erreichen?

Viel Spaß mit der neuen Folge!

Das Programm:

2:00 Oles Audienz beim König

8:24 Der Trade zwischen Houston und Phoenix

19:28 Re-Naming

24:13 Die Pacers - Eintagsfliege oder Chance auf Heimvorteil?

34:00 Was bringt Budenholzer den Bucks?

53:44 Big Picture: Die Bulls

74:48 Hörerfragen

