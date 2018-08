Korbjäger NBA Podcast – Division-Analyse: Die Southwest Division

Nachdem in der vergangenen Woche die Southeast Division beleuchtet wurde, geht es in der Division-Reihe in dieser Woche im Westen weiter: Der Korbjäger NBA Podcast blickt auf die Southwest und analysiert die Situationen der Dallas Mavericks, der Houston Rockets und Co.

SPOX-NBA-Redakteur Ole Frerks hat gemeinsam mit Max Marbeiter (ehemals SPOX) den Korbjäger NBA Podcast gegründet. Darin werden alle möglichen Themen aus der NBA-Welt diskutiert, mit einer Kombination aus Fan-Perspektive, Expertise und Humor.

Nach mehreren Specials und Reaktions-Podcasts im Laufe der Free Agency, die weiterhin auf allen Plattformen zu finden sind, geht es im Podcast aktuell um die einzelnen Divisions der NBA.

In Folge 2 geht es dabei um die Southwest Division mitsamt ihrer fünf Teams: Wie haben sich die Dallas Mavericks, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans und San Antonio Spurs in der Offseason geschlagen? Auch einige Hörer-Fragen werden dabei beantwortet, die man ganz einfach auf Twitter stellen kann.

Hier geht es zur aktuellen Folge auf iTunes, hier geht es zu Spotify. Dazu kann man die Folge auch direkt beim Hoster Podomatic abspielen.

Korbjäger NBA Podcast: Die Southwest Division in der Analyse

Im Podcast küren wir zunächst den Gewinner der Vorwoche und schlagen auch für die Southwest Division jeweils neue Namen vor. Dann stellt jeder sein in dieser Division interessantestes Team vor: Ole widmet sich der prekären Situation der Pelicans um Superstar Anthony Davis, Max wirft einen Blick auf die Rockets und ihren nun endlich offiziellen Neuzugang Carmelo Anthony.

Beim Big Picture blicken wir zudem auf die Spurs nach dem Ende der Kawhi-Ära und befassen uns mit der Erwartungshaltung bei den Mavericks. Außerdem: Warum Ole denkt, dass die Grizzlies in dieser Division den größten Sprung machen werden.

Viel Spaß mit der heutigen Folge!

Das Programm:

2:30 Re-Naming der Southwest Division

5:26 Team to Watch: Die Pelicans

16:10 Team to Watch: Die Rockets

25:14 Der beste Spieler der Division

32:07 Die Aussichten der Mavericks

41:24 Big Picture in San Antonio

56:56 Hörerfragen

Hier findet man den Korbjäger NBA Podcast