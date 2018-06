NBA: Gerüchte zum Draft um Ayton, Doncic, Bamba, Bagley und Co.

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins NBA NBA Draft 2018 MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Phillies @ Nationals MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays

Vor dem Draft gibt es jede Menge Gerüchte um die Teams und natürlich die Prospects. SPOX liefert einen Überblick über die vielen verschiedenen News und Meldungen rund um den Draft, der in der Nacht auf Freitag (live ab 1 Uhr auf DAZN) stattfinden wird.

Ayton unterschreibt schon Suns-Jerseys

Es sollte keine Überraschung mehr sein. Deandre Ayton wird der erste Pick der Draft sein. Der Big aus Arizona wird als Erster vom Board gehen und entsprechend selbstbewusst gab sich der Center: "Ich weiß, dass ich die Nummer eins sein werde." Mehr gibt es nicht hinzuzufügen.

Was passiert mit Luka Doncic?

Phoenix und Sacramento werden beim Slowenen wohl nicht zuschlagen. Die zwei Favoriten auf Doncic scheinen Atlanta und Dallas zu sein. Dirk Nowitzki zeigte sich zumindest schon einmal sehr beeindruckt vom Wunderkind. "Er ist überraschend gut für sein Alter", befand der Deutsche. "Er bewegt sich gut, kann wefen und läuft das Pick'n'Roll."

Doch ist Doncic an 5 überhaupt noch verfügbar? Laut Adrian Wojnarowski tendieren die Hawks dazu, Doncic anstelle von Big Jaren Jackson zu nehmen.

Bamba will wohl nicht zu den Grizzlies

Die Grizzlies haben in Marc Gasol schon einen gestandenen Center, die Aussichten auf viel Spielzeit wären für Bamba eher gering. Laut Jonathan Givony (ESPN) hat Bamba ein Workout mit den Grizzlies abgesagt und wollte auch nicht seine Krankenakte mit der Franchise teilen.

Wer will nach Sacramento?

Das gleiche machte Bamba auch mit Sacramento. Laut Givony versuchen wohl einige Top Prospects zu verhindern, dass die Kings sie draften. Auch Jackson und Doncic zeigten den Kings wohl nicht ihre Krankenakte. Nur Marvin Bagley scheint kein Problem damit zu haben, in der Hauptstadt Kaliforniens zu spielen, weil er so hoch wie möglich gepickt werden möchte. Der Big soll ohnehin das Ziel der Kings zu sein, da Vlade Divac und Co. keine hohe Meinung von Doncic haben sollen.

Traden die Grizzlies ihren Pick?

Dieses Szenario geistert nun schon einige Tage durch die Gerüchteküche. Die Grizzlies würden gerne den Vertrag von Chandler Parsons abstoßen, der noch 49 Millionen Dollar für die kommenden zwei Jahre bekommt. Dies müsste mit einem Asset versüßt werden und das könnte der vierte Pick der Draft sein.

Aber Memphis könnte das Auswahlrecht auch behalten. Laut Sam Amick von USA Today sind die Grizzlies an Michael Porter Jr. interessiert. Der wäre aber wahrscheinlich auch etwas später zu haben, weil einige Teams aufgrund der schweren Rückenverletzung des Forwards Bedenken haben.

Traden die Clippers nach oben?

Ein Kandidat für einen Trade mit Memphis wären die Clippers. Diese sollen von Jackson sehr beeindruckt sein und könnten für den Ex-Spartan nach oben draften, auch weil sie mit No.12 und No.13 gleich zwei Lottery Picks besitzen. Den dicken Vertrag von Parsons wollen die Kalifornier jedoch nicht aufnehmen.

Weitere News rund um den Draft 2018

Michael Porter Jr. sieht sich als Mischung aus Durant und Antetokounmpo.

Medien: Atlanta Hawks könnten Dennis Schröder zum Draft traden.

Puma bindet Jay-Z ein und verpflichtet Deandre Ayton und Marvin Bagley.

Medien: Dallas Mavericks wollen unbedingt Luka Doncic draften.