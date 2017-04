Russ: "Ich kann machen, was ich will"

Mittwoch, 19.04.2017

Westbrook kam in Spiel 1 auf 22 Punkte, 11 Rebounds und 7 Assists, allerdings leistete er sich auch 9 Ballverluste. In der Zeit, die er direkt von Beverley verteidigt wurde, kam er auf 8 Punkte bei 3/9 aus dem Feld und 2 Ballverluste. Dennoch habe er sich seitdem nicht speziell mit der Defense des Houstoner Guards beschäftigt, sagte Westbrook.

"Ich kümmere mich nie darum, was andere Spieler machen. Es betrifft mich nicht. Ich habe das sowieso schon alles gesehen", sagte Westbrook, den eine längere Fehde mit Beverley verbindet: 2013 krachte Beverley in einem Playoffspiel in Westbrook und beendete damit seine Saison.

Als ihn ein Reporter fragte, ob ihn das Duell mit Beverley, der in dieser Saison vermutlich ein All-NBA Defensive Team erreichen wird, besonders motiviere, antwortete Westbrook: "Meine Meinung bezüglich All-Defense ist anders als eure. Ich kenne die Kriterien nicht. Er ist ein guter Verteidiger, aber ich mache mir keine Sorgen darum, wie irgendjemand verteidigt. Ich kann so ziemlich alles machen, was ich will."

Spiel 2 der Serie findet in der Nacht auf Donnerstag statt (ab 2 Uhr live auf DAZN).

Russell Westbrook im Steckbrief