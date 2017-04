Die Wade! Dubs fürchten um Durant

Mittwoch, 19.04.2017

Durant hatte bereits in Spiel 1 Probleme und litt unter Krämpfen. Dies hielt ihn aber nicht davon ab, eine starke Performance hinzulegen. 32 Punkte und 10 Rebounds standen für KD zu Buche.

Allerdings trainierte Durant am Dienstag nicht mit dem Team. "Wenn er nicht trainiert, bin ich natürlich besorgt", äußerte sich Kerr im Anschluss zur Problematik. Bereits vor den Playoffs hatte KD mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und verpasste wegen einer Innenbanddehnung zweiten Grades 19 Spiele.

Neben Durant sind bei den Dubs auch Shaun Livingston (Finger) und Matt Barnes (Knöchelprellung) weiter fraglich. Bei den Blazers ist hingegen klar, dass Center Jusuf Nurkic wegen einer Fraktur am rechten Bein fehlen wird.

Spiel 2 zwischen den Warriors und Blazers findet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Oracle Arena in Oakland statt.

Kevin Durant im Steckbrief