Bulls überrumpeln Boston erneut

© imago 1/24 Mei, war der süß! Der kleine Paule tritt erstmals bei der U16-Euroapmeisterschaft in Montenegro in Erscheinung. Für das deutsche Team ist es jedoch kein Erfolg. Man scheidet in der Gruppenphase aus

© imago 2/24 Mit 16 gibt Zipser dann auch schon sein Debüt in der ProA, der zweiten deutschen Spielklasse. Bei seinem Heimatklub USC Heidelberg bekommt der Youngster reichlich Spielzeit

© getty 3/24 Mit 19 folgt dann der erste große Karrieresprung. Die Bayern rufen und verpflichten den U-Nationalspieler im Januar 2013

© getty 4/24 Mit den Münchnern wird Zipser 2014 deutscher Meister. Im folgenden Jahr sind jedoch die Bamberger eine Nummer zu groß für die Bayern

© getty 5/24 Auch in der Euroleague darf sich Zipser beweisen. Mit den Bayern verpasst er nur knapp den Einzug ins Viertelfinale

© getty 6/24 Klar, dass Paule auch bei der Nationalmannschaft ein Thema wird. An der Seite von Dirk Nowitzki läuft der Heidelberger bei der Heim-EM 2015 für den DBB auf

© getty 7/24 Am Ende bleibt die Enttäuschung. In der Hammergruppe steht nach mehreren knappen Niederlagen das Aus in der Vorrunde

© imago 8/24 Auch im Verein läuft es nicht immer rund. Unter Coach Svestislav Pesic schwankt die Spielzeit über die Jahre enorm

© getty 9/24 Dennoch wird Zipser 2016 zum besten deutschen Nachwuchsspieler der BBL ausgezeichnet. Seine Stats? 7,1 Punkte und 3,6 Rebounds in durchschnittlich 18 Minuten Einsatzzeit

© getty 10/24 Der nächste Schritt will gemacht werden. Beim Eurocamp in Treviso will sich Zipser für den anstehenden NBA-Draft empfehlen

© getty 11/24 Es gelingt! Die Chicago Bulls benutzen ihren Zweitenrundenpick für den Deutschen. An 48. Stelle geht Zipser über den Tisch

© getty 12/24 Doch aller Anfang ist schwer. Der Deutsche muss für das physische Spiel körperlich zulegen und verbringt viel Zeit im Kraftraum

© getty 13/24 Auch auf dem Court muss der Forward zunächst Lehrgeld bezahlen. Hier blockt der Greek Freak, Giannis Antetokounmpo, einen Wurf des deutschen Nationalspielers

© getty 14/24 Das Trainingslaibchen muss Zipser die meiste Zeit anlassen. Es hagelt einige DNPs

© getty 15/24 Der Gang zum Farmteam in die D-League ist die Folge. Zipser verbringt einige Spiele bei den Windy City Bulls

© getty 16/24 Doch Zipser empfiehlt sich. Unter anderen gelingt ihm in seinem Debüt ein Double-Double

© getty 17/24 Zur Belohnung geht es wieder nach oben. In der Garbage Time einiger Spiele kann sich der Deutsche für höhrere Aufgaben empfehlen

© getty 18/24 Der Durchbruch: Im legendären Madison Square Garden zu New York gibt am 12. Januar #Zipsanity völlig überraschend sein Debüt in der Starting Five.

© getty 19/24 Und Zipser erledigt seinen Job mehr als solide. Zwar verlieren die Bulls deutlich, doch der Rookie zeigt, dass er nun bereit für die große Bühne ist

© getty 20/24 Am 22. März gelingen ihm beim Sieg gegen die Detroit Pistons 15 Punkte - Karriere-Bestwert

© getty 21/24 Respekt gibt es dafür auch von den Mitspielern. Sogar Superstar Dwyane Wade äußert sich positiv über den Rollenspieler.

© getty 22/24 Zipser wird zum festen Bestandteil der Bulls-Rotation und ist einer der wenigen Lichtblicke der Saison. Gegen Ende von Spielen steht er auf dem Parkett und checkt teilweise den besten Scorer des Gegners (wie in diesem Fall James Harden von den Rockets)

© getty 23/24 Es bleibt festzuhalten, dass der Deutsche sich im schwierigen Umfeld der Bulls durchgesetzt hat. Nicht schlecht für einen Zweitrundenpick!